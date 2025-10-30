Найден простой способ избавиться от многолетнего хронического стресса

Жительница Великобритании Милли Эванс заявила, что нашла простой способ избавиться от хронического стресса, преследовавшего ее годами. На рассказ женщины обратило внимание издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Эванс, многолетний стресс сильно ухудшал качество ее жизни. Из-за постоянного нервного перенапряжения у нее развилось несколько хронических заболеваний, из-за чего ей часто приходилось брать на работе больничный. Женщина утверждает, что перепробовала множество способов борьбы с эмоциональными перегрузками, но эффективным она назвала лишь один.

Эванс уверяет, что почувствовала себя значительно лучше, когда отказалась жить в режиме многозадачности. "Я понимаю, жизнь очень загружена, и в наше время все одержимы оптимизацией всего. Однако вы не поймете, насколько вредна многозадачность для мозга, пока не перестанете ею заниматься", - утверждает она.

Британка призвала не делать несколько дел одновременно хотя бы во время отдыха. К примеру, она посоветовала перестать смотреть телевизор и одновременно листать ленту соцсетей. "Вы можете превратить просмотр телевизора в настоящее время отдыха, а не в постоянное перевозбуждение от отупляющих социальных сетей или попыток одновременно разобраться с работой и новостями", - объяснила принцип действия такого подхода она.