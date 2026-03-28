Врач развеял миф о вреде одной бессонной ночи

Одна бессонная ночь сама по себе не наносит серьезного вреда здоровью - в мозге существуют компенсаторные механизмы, способные минимизировать дискомфорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в беседе с The Guardian рассказал профессор неврологии и медицины сна Гай Лешцинер из Королевского колледжа Лондона.

По словам специалиста, распространенное мнение о том, что человеку обязательно нужно спать строго восемь часов в сутки, является упрощением. Потребность во сне у разных людей может отличаться. Если человек не испытывает усталости, сонливости или проблем с концентрацией, то его режим сна можно считать нормальным, даже если он спит меньше восьми часов.

Невролог также отметил, что единичная ночь без полноценного сна обычно не приводит к серьезным последствиям - мозг способен компенсировать кратковременный недосып. При этом человек может временно ощущать раздражительность, стресс или снижение внимательности, однако долгосрочного вреда для здоровья это, как правило, не наносит.

В то же время Лешцинер подчеркнул, что регулярный недосып может быть опасен. Хроническое сокращение сна связано с повышенным риском когнитивных нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кроме того, постоянная нехватка сна негативно влияет на работу иммунной и нервной систем.

Поэтому, по словам врача, важнее не строгое соблюдение универсальных норм, а стабильный режим сна и общее самочувствие человека.