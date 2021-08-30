30 августа впервые после освобождения города Шуша от оккупации Фонд Гейдара Алиева вновь организовал Дни поэзии Вагифа в родном городе поэта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном открытии Дней поэзии Вагифа.

Президент Ильхам Алиев тепло побеседовал с участниками и шушинцами в рамках открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Женщина: Здравствуйте.

Президент Ильхам Алиев: Я пригласил вас.

Женщина: Дай Аллах Вам здоровья.

Женщины: Большое спасибо. Да будет доволен Вами Аллах. Дай Аллах Вам здоровья. Да хранит Вас Аллах. Мы гордимся нашим Президентом. Мы признательны Мехрибан ханым. Выражаем Вам благодарность за всю эту работу. В результате Вашей дальновидной политики сегодня мы здесь.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, мы вернулись.

Женщина: Благодарим. Мы пришли с чувством большой гордости.

Президент Ильхам Алиев: Мы будем жить здесь вечно.

Участники: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Скоро вы вернетесь в Шушу.

Участники: Спасибо, господин Президент.

Женщина: Мы - работники культуры, я -директор Центральной библиотечной системы, мы работаем в большом женском коллективе. Все они приветствуют Вас. Благодаря Вам наши учреждения культуры в Баку не почувствовали, что такое быть беженцем.

Мужчина: Мы тридцать лет хранили эти учреждения в Баку и возвратили их. Господин Президент, Вы расширили границы славы Азербайджана. Честь и слава Вам!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Мужчина: Я пишу о Шуше. Это большой героизм. Это героизм как армии, так и лично Ваш.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Мероприятия будут продолжаться сегодня, завтра.

Мужчина: (Читает стихи).

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Думаю, что в следующем году мы проведем Дни поэзии как международное мероприятие.

Председатель Союза писателей Анар: Мы хотим провести здесь в октябре наш съезд.

Президент Ильхам Алиев: Да, проведите.

Анар: Будут гости из-за рубежа.

Президент Ильхам Алиев: Будет хорошо. Здесь есть и место для проведения.

Анар: Очень хорошо, большое спасибо.

Женщина: Благодарим, господин Президент. Вы подарили нам эти грандиозные чувства. Мы до сих пор не можем поверить, это легенда для всех нас, господин Президент.

Народный поэт Вахид Азиз: Господин Президент, я принимал участие в упомянутом Вами мероприятии. Я тогда работал в Центральном Комитете, стоял здесь. Когда Вы сказали, что я выполнил завещание отца, я расчувствовался. Я написал стихотворение, посвященное ему, опубликую его.

Анар: В Дни музыки Узеира я тоже приезжал с великим лидером.

Президент Ильхам Алиев: Был разрушен и памятник Узеиру Гаджибейли. Даже места не осталось. Вчера мы открыли его, пойдите и посмотрите. На месте бюста Вагифа они открыли маленькую лавку-развалюху.

Сотрудник AзТВ: Я тоже участвовал в первом открытии, как представитель Азербайджанского телевидения. Я подготовил репортаж.

Президент Ильхам Алиев: Я пригласил тогдашних участников.

Сотрудник AзТВ: Да, благодарим за это.

Мужчина: Меня тоже пригласили. Я там прочитал отрывок из стихотворения.

Президент Ильхам Алиев: Зимой или летом.

Мужчина: И зимой, и летом. Я попросил нашего великого лидера и на открытии Дней поэзии. Большое спасибо. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Участники: Спасибо, господин Президент. Очень признательны.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Как дела? Как Газахский край?

Мужчина: Как только я получил приглашение Фонда Гейдара Алиева, я приехал из Газаха и прочитаю стихотворение (читает стихи).

Президент Ильхам Алиев: Участвует и Ахмед муаллим. Я вас тогда особо пригласил. Помните?

Ахмед Ахмедзаде: Да, была зима. Снег падал хлопьями.

Девушка: Господин Президент, от имени молодежи мы также благодарим Вас. От имени молодых писателей. Я была ровесницей оккупации Карабаха. Но теперь я рада, что уже старше этой оккупации. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно, большое спасибо.

Участники: Большое спасибо. Признательны Вам.