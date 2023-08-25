Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.

Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в поздравительном письме.