https://news.day.az/officialchronicle/1592512.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"В Кяльбаджаре и Лачине! Хвала Аллаху. 25.08.2023".
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