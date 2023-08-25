Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"В Кяльбаджаре и Лачине! Хвала Аллаху. 25.08.2023".