https://news.day.az/officialchronicle/1592573.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились с жителями
26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух Лачинского района, и встретились здесь с жителями села.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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