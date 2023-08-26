https://news.day.az/officialchronicle/1592599.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах «День города Лачин» на Живописной террасе и перед площадью Флага в городе Лачин
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в праздничных торжествах «День города Лачин» на Живописной террасе и перед площадью Флага в городе Лачин
26 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в организованных Министерством культуры и специальным представительством Президента в Лачинском районе при поддержке Фонда Гейдара Алиева праздничных торжествах "День города Лачин", состоявшихся на Живописной террасе и перед площадью Флага в городе Лачин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре