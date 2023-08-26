Президент Ильхам Алиев: На примере Лачинского района мы видим возрождающиеся реалии Азербайджана

На примере Лачинского района мы видим возрождающиеся реалии Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев на праздничном мероприятии "День города Лачин", состоявшемся на берегу реки Хакари.

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