Президент Ильхам Алиев: Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами

Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.

Заявив, что подтвержденная мощность ветровой энергии на море составляет 157 гигаватт, глава государства отметил, что это является показателем потенциала Азербайджана.