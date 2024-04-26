https://news.day.az/officialchronicle/1655386.html Президент Ильхам Алиев: Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами
Президент Ильхам Алиев: Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами
Наши проекты в области зеленой энергетики финансируются зарубежными инвесторами. Мы лишь обеспечиваем соответствующую инфраструктуру и создаем очень благоприятный климат для этих инвестиций.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в выступлении на заседании в Сегменте высокого уровня "15-го Петерсбергского климатического диалога" 26 апреля в Берлине.
Заявив, что подтвержденная мощность ветровой энергии на море составляет 157 гигаватт, глава государства отметил, что это является показателем потенциала Азербайджана.
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