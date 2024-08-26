Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Видео сопровождается пометкой: "28.06.2024".

Day.Az представляет видеокадры: