Создается правление ОАО "Азерэнержи"

Создается правление Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым, об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".

Определено, что для текущего руководства деятельностью Общества создается правление, состоящее из 3 (трех) членов - председателя правления, назначаемого и освобождаемого от должности Президентом Азербайджанской Республики, и двух его заместителей.