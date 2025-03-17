https://news.day.az/officialchronicle/1737777.html Создается правление ОАО "Азерэнержи" Создается правление Открытого акционерного общества "Азерэнержи". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым, об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Создается правление ОАО "Азерэнержи"
Создается правление Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым, об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества "Азерэнержи".
Определено, что для текущего руководства деятельностью Общества создается правление, состоящее из 3 (трех) членов - председателя правления, назначаемого и освобождаемого от должности Президентом Азербайджанской Республики, и двух его заместителей.
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