ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района и безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.