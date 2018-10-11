ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села
Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в четверг министерство обороны Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам и на безымянных высотах на территории Товузского района и безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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