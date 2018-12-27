Российская компания обвинила власти Армении в преследовании

На днях армянские СМИ сообщили о проверках в 100-процентной дочке "Российских железных дорог" - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".

Напомним, что обвинения в адрес российской компании были выдвинуты еще летом, когда следственные органы впервые заявили о якобы неуплате компанией налогов в размере 20 тысяч долларов. Столь небольшая сумма, вменяемая в вину компании вызвала недоумение и заставила многих заговорить о целенаправленном давлении на ЮКЖД.

Тогда вопрос не получил продолжения, но в середине декабря было сообщено о продолжении проверок. В СК заявляли, что в рамках уголовного дела, расследуемого в головном управлении по расследованию особо важных дел комитета, проводятся проверки с целью выяснения всех обстоятельств "зафиксированных в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) злоупотреблений, выявлении круга причастных к этому лиц и идентификации их действий". После чего компания заявила о намерении обратиться в суд, если обвинения в ее адрес примут официальный характер.

Как заявили "Спутник-Армения" в компании, со стороны Следственного комитета Армении проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительно процесса проверок в ЗАО. С точки зрения реализации полномочий и функций следственных органов цель этих вбросов не совсем понятна. Они лишь формируют негативный эмоциональный фон в обществе Армении, других задач они не могут решить в принципе, отметили в компании, добавив, что подобные публикации позволяют говорить об ангажированности следственных органов.

В пресс-службе ЮКЖД подчеркнули, что за 10 лет работы ЗАО суммарное время проверок налоговых органов в компании составило 3 года.

Напомним, что недавно, комментируя давление на российский бизнес в Армении, торговый представитель России в этой стране Андрей Бабко заметил: "Шум стоит, а подтверждений нету". Как заявил торгпред журналистам, только после решения суда можно говорить о вине. Существует презумпция невиновности, а когда делается наоборот, это всех пугает, меняет социальную направленность и инвестиционный климат.

Торговый представитель напомнил армянской стороне, что в структуре экономики Армении очень многое зависит от российских компаний во многих сферах. Это своеобразное предупреждение немного отрезвило армянские СМИ, которые после этого стали писать о ситуации вокруг дочки российской РЖД с большей осторожностью.

Отметим, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Султан Керим