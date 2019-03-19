19 марта в Баку проходят всенародные празднества по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в веселье по случаю Новруза.

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