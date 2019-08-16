Согласно плану боевой подготовки на 2019 год, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, зенитно-ракетные войска ВВС Азербайджана провели учения с боевыми стрельбами, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны, передает Day.Az.

Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-125 воинских соединений и частей, обнаружив цели условного противника, успешно выполнили задачи по их практическому уничтожению.

Цель учений заключалась в совершенствовании практических навыков и повышения уровня боеготовности личного состава.