В Совете Европы происходит процесс деградации. Эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии оказывать какое-либо влияние на происходящие в мире процессы. Авторитет организации очень упал, и главной причиной этого являются господствующие в ней лицемерие, двойные стандарты и несправедливость.

Такое мнение высказал накануне на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что азербайджанский народ давно уже не питает никаких надежд на Совет Европы.

Отметим, что европейские структуры выбрали Азербайджан мишенью для критики, которая используется как средство давления на нашу страну. И тут мы не одиноки - под таким же несправедливым прессингом находятся друзья и союзники Азербайджана - Турция и Россия, постоянно ощущающие на себе политику двойных стандартов и избирательную слепоту евроструктур, когда речь идет о нарушениях.

"Политика Совета Европы все больше и больше приводит аналитиков и наблюдателей, которые следят за стратегией и развитием СЕ, к разочарованию", - сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

По словам эксперта, мы наблюдаем политику двойных стандартов, непродуманные эмоциональные решения, русофобскую, исламофобскую линию, попытку как-то разделить государства на касты и какие-то из них отнести к более "правильным".

Между тем, как считает Клачков, политика Совета Европы самоубийственна. В частности, ситуация с брекситом показывает, что серьезные, влиятельные в международной политике страны, такие, как Великобритания, выходят из ЕС. Эти дипломатические ошибки, стремление не выстраивать диалог со странами, а поучать их, принимать непродуманные резолюции, - все это носит самоубийственный характер для самих функционеров, которые проводят в Совете Европы эту деструктивную линию.

"Думаю, что жизнь расставит все по своим местам. Такие страны, как Азербайджан, который проводит суверенную, продуманную, очень дипломатически эффективную политику выстраивания отношений напрямую между государствами, в частности с Россией и Турцией, - эти страны будут в выигрыше. А политиканы из Совета Европы, я думаю, придут к краху и будут вынуждены сменить тон по отношению к другим странам с высокомерного на более реалистичный. Придет время реалистичной политики. Оно придет неизбежно, вне зависимости от чьих-либо эмоций, взглядов и идеологических устремлений. В международной политике работают объективные законы, и Совет Европы должен эти законы понимать", - подчеркнул Павел Клачков.

Лейла Таривердиева