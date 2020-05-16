Как Мубариз Мансимов сам себя потопил

Народный фольклор иногда рождает совершенно изумительные в неординарности образы, где переплетаются отголоски большой лжи и малой доли правды. И когда правда стонет под напором искусственно вытканных узоров нового лика, перед нами встает голем мифотворчества.

Именно так иные заурядные, средние, ничем не блещущие, но пробивные, настырные люди становятся героями отдельной части толпы.

Толпа неистовствует, когда видит в том богатом человеке филантропа, благодетеля, патриота, честнейшего и благороднейшего. Ведь толпа склонна вынести на руках в высоты никчемного человека, сделав его героем и устав играть с аберрациями своих мечтаний, выбросить его в геенну забвения. Чтобы тут же кинуться в поиски нового героя.

Это тривиальное поведение части толпы, лишенной социальной памяти. И именно такая часть ныне восторженно пишет, говорит и обсуждает главу группы компаний "Palmali" Мубариза Мансимова, придав ему мученический образ.

Как же - до недавнего времени восторгавшийся властями Азербайджана Мансимов ныне гневно "критикует" ту же власть, обвиняя официальный Баку в сонме грехов.

Мансимов, до недавнего времени неустанно хваливший и ставящий в пример всем судебную систему братской Турции, ныне открыто заявляет о заказной составляющей своего ареста.

Обанкротившийся миллиардер то объявляет голодовку, то грозит карами своим "врагам", то обещает чуть ли не всенародный поход за права себя любимого. Так что же случилось с Мубаризом Мансимовым, с человеком, приверженцы которого чуть ли не боготворят его, пишут и говорят о нем в восторженных тонах, совершенно не скупясь на эпитеты, называют его "самым чутким, честным, благородным" и т.д.?

Ведь он слыл меценатом, помогавшим бедным, оплачивавшим лечение больным, помогавшим обучающимся в Турции десяткам студентам и самое главное, был известен как ярый враг дашнаков, ненавидевший армянский терроризм человек.

Таков созданный, точнее, выпестованный имидж Мансимова в некоторых средствах масс-медиа. Образ чуть ли рыцаря без страха и упрека, щедрейшего мецената, патриота своей страны и народа, чуткого к чаяниям азербайджанцев всего мира.

В общем, Гаджи Зейналабдин Тагиев, Джек Ма, Дейл Карнеги и Робин Гуд в одном аватаре.

В социальных сетях сотни людей хвалят его, восторгаются им, поют осанны, вместо профильного фото ставят портреты Мансимова - фанаты миллиардера в действии. Но действительно ли Мансимов является тем человеком, которого нам пытаются преподнести? Увы, вынужден огорчить поклонников опального миллиардера - все не так, совершенно не так.

Сперва ушла "дочка", потом уплыли танкеры

В России выставили на торги имущество судоходной компании "Палмали Каспийские морские проекты", принадлежавшей арестованному в Турции предпринимателю Мубаризу Мансимову. Балансовая стоимость всех лотов составляет 1,7 млрд рублей. В частности, будет продана баржа "Юрий Кувыкин", спущенная на воду в 2013 году, а также мобильный гидравлический кран Liebherr. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, приём заявок на участие в торгах проводится до 16 мая. "Палмали каспийские морские проекты" - "дочка" компании "Палмали", являвшейся крупным перевозчиком нефтепродуктов, в отношении которой запущена процедура банкротства. Она завершила 2018 год с крупными убытками - 443 млн рублей.

Убытки головной структуры за тот же период превысили 2,4 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области РФ продлил на пять месяцев конкурсное производство в "Палмали каспийские морские проекты". Решение было мотивировано проведением мероприятий по выявлению имущества должника и формированием конкурсной массы.

В то же время кредиторы обанкротившейся ростовской судоходной компании "Палмали" в третий раз выставили на продажу нефтеналивной и баржевый флот компании.

46 судов "Палмали" были выставлены на аукцион одним лотом.

Ростовская "Палмали", входящая в турецкую судоходную группу Palmali, была одним из крупнейших перевозчиков в Волго-Донском бассейне. Весной 2018 года по инициативе ООО "Лукойл-Бункер" Ростовский арбитражный суд ввел в "Палмали" процедуру наблюдения. После этого компании предъявили долговые претензии несколько десятков кредиторов, и осенью 2018 года арбитражный суд Ростовской области признал "Палмали" банкротом.

Наконец, один из немецких банков принял решение наложить арест на корабли основателя группы Palmali Мубариза Мансимова, арестованного в Турции по обвинению в причастности к террористической организации FETÖ.

Как сообщает турецкое издание Haberglobal, речь идет о 6 сухогрузах, на которые банк, название которого не разглашается, намерен наложить арест ввиду невыплаты задолженностей по кредитам. Это суда "Нахчыван", "Риад Ахмедов", "Мирзага Халилов", "Ахмед Махмудов", "Исмаил Шихлы", "Ширван". Сообщается также о решении банка отозвать кредиты группы.

И тут же некоторыми местными СМИ в Баку было распространено сообщение о якобы освобождении Мубариза Мансимова из-под ареста и помещении его под домашний арест.

Однако пресс-секретарь группы Palmali Фидан Гулиева опровергла эту информацию на своей странице в Facebook.

"Сообщения об освобождении Мубариза Мансимова, либо о замене решения об аресте на домашний арест безосновательны. Еще раз просим не играть в такой щепетильный момент чувствами людей распространением недостоверной информации. Веря таким измышлениям, тысячи людей звонят в компанию Palmali, приходят в ее штаб-квартиру. Не делайте так! Подчеркиваю, что последнюю и достоверную информацию о Мансимове вы можете получить только здесь. Не верьте ложным сообщениям", - написала Фидан Гулиева.

Напомним, что Мубариз Мансимов был арестован в Турции 17 марта. По данным турецких СМИ, он обвиняется в причастности к террористической организации FETÖ, предпринявшей в июле 2016 года попытку госпереворота в Турции. Расследование о причастности Мансимова к FETÖ ведется Бюро по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Стамбульской республиканской прокуратуры. В рамках расследования 15 марта Мансимов был задержан.

ИГИЛ, краденая нефть и договоры с террористами

2015 год. По следам представленных российским генеральным штабом доказательств причастности турецкого государства к торговле нефтью, украденной террористической организацией ИГИЛ, власти Мальты начали расследование в отношении кораблей группы BMZ, которые в полном составе ходят под мальтийским флагом.

Как выяснилось, все эти корабли ("Меджид Асланов", "Бегим Асланова", "Поэт Кабил", "Армада Бриз" и "Шовкет Алекперова") были куплены у одного из многочисленных мальтийских филиалов компании" Palmali Shipping & Agency JSC", зарегистрированной в Стамбуле.

Известный французский журналист Тьерри Мейсан в своей статье "Джихадизм и нефтедобыча" писал, что владелец этой компании, турецко-азербайджанский миллиардер Мубариз Мансимов-Гурбаноглу, организовал доступ на рынок нефти, украденной ИГИЛ и осуществлял его вплоть до принятия в феврале 2015 года Советом Безопасности ООН Резолюции № 2199, ставящей под запрет торговлю с террористическими организациями.

В той же публикации Тьерри Мейсан недвусмысленно обвинял в покупке краденой нефти у Мубариза Мансимова-Гурбаноглу и её последующем сбыте компанию ЭксонМобил; это уже второе обвинение, на тот момент также не нашедшее отражения в мировых СМИ.

По словам того же Тьерри Мейсана, танкер "Меджид Асланов" в ноябре 2015 года выгрузил нефть, украденную ИГИЛ, во французском порту Фос-сюр-Мер, что дезавуируал публичные высказывания бывшего президента Франсуа Олланда против террористов.

Неприятный шельф тянется за Palmali в связи с событиями на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.

Российская "Новая газета" опубликовала 21 сентября 2015 года статью "Трубный запах", в которой, ссылаясь на свои источники, писала, что запрещённая в России террористическая организация "Исламское государство" поставляет нефть в турецкий порт Джейхан с помощью танкеров, зафрахтованных компанией Palmali Shipping & Agency JSC, принадлежащей турецко-азербайджанскому миллиардеру Мубаризу Гурбаноглу (он же - Мубариз Мансимов). Аналогичные сообщения появлялись в СМИ Испании и Великобритании.

В декабре 2015 года агентство Deniz Haber распространило сообщение о том, что 8 декабря в порту Измира был задержан принадлежащий Palmali танкер Аzeri Кarabak длиной 139 метров, шириной 16 метров, способный перевозить 6526 тонн. В ходе проверки были выявлены 12 нарушений норм международного судоходства.

Мансимов и его "партнер" - армянин Терменджян

Мубариз Мансимов не брезгует и тесными связями с армянами, хотя он всячески, везде и всюду истово открещивается от всего, что как-то связано с армянами или Арменией.

Хотя истина, как утверждали еще древние шумеры, всегда рядом.

Когда в США был признан виновным бизнесмен армянского происхождения Левон Терменджян, который является бизнес-партнером главы группы компаний Palmali, Мансимов тут же заявил, что он-де не имеет никакого отношения к оному армянину.

Напомним, что Левон Терменджян обвинялся в мошенничестве и махинациях, которые нанесли ущерб бюджету США на один миллиард долларов. Спецслужбы США уже долгое время расследовали это весьма запутанное дело.

Наконец, на прошедшем 22 марта процессе в федеральном суде Солт-Лейк Сити армянский бизнесмен-мафиози был признан виновным.

Суд установил, что Левон Терменджян вместе с владельцами компании Washakie Renewable Energy Якобом и Исхаком Кингстонами сформировал преступную группировку и нанес ущерб бюджету США в размере миллиарда долларов. Терменджян и братья Кингстоны признаны виновными в уклонении от уплаты налогов.

Еще в январе этого года прокурор требовал признать Левона Терменджяна по 10 пунктам обвинений и приговорить к 130 годам тюрьмы. Братья Кингстоны же пошли на соглашение с ФБР, и прокурор потребовал для них 30 лет тюрьмы.

В результате судебного процесса, длившегося семь недель, обвиняемые были признаны виновными.

Ранее турецкие и западные СМИ неоднократно писали о связях главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова с Левоном Терменджяном. Однако сам Мубариз Мансимов опровергал эту информацию.

В ходе судебного процесса в суде Солт-Лейк Сити сын Левона Терменджяна Джордж уличил Мубариза Мансимова во лжи: "Мубариз Мансимов наш партнер. Вместе с Мансимовым по поручению моего отца мы создали в Калифорнии компанию Palmali USA LLC. То, что говорит Мубариз Мансимов, неправда".

О том, что компания Palmali USA LLC была создана Мансимовым и Терменджяном, заявил и родной брат армянского бизнесмена.

По заявлению источников из окружения Левона Терменджяна, Мубариз Мансимов основал эту компанию для того, чтобы создать или арендовать танкерный флот для перевозки нефти и нефтепродуктов в США. В свою очередь, Левон Терменджян, используя личные связи, должен был обеспечить заключение подрядных договоров о том, что Palmali USA LLC будет обеспечивать перевозку нефтепродуктов для обеспечения потребностей Пентагона и НАТО.

И хотя Мубариз Мансимов пытается опровергнуть свои связи с Левоном Терменджяном, в турецких СМИ опубликованы фотографии, доказывающие обратное. В частности, они были вместе на свадьбе, которая состоялась в Стамбуле в октябре 2016 года.

Компания Palmali USA LLC была учреждена в Калифорнии в 2016 году. А Левон Терменджян был арестован в ходе спецоперации ФБР в 2018 году. В учредительных документах компании помимо имени Мубариза Мансимова также значатся имена Левона Терменджяна и братьев Кингстонов. На пост исполнительного директора компании был назначен сын Левона Терменджяна Джордж Терменджян.

Несмотря на то, что учредительное документы компании имеются в открытом доступе в интернете, Мубариз Мансимов все еще опровергает свои бизнес-связи с Терменджяном.

Измена на 3 миллиарда

Мубариз Мансимов увы, и в семейных делах совершает непоправимое, изменяя и предавая любящего его человека.

Шесть лет тому назад он давно встал тропу войны со своей фактически уже бывшей супругой, которая подала на развод. Тамара Гурбаноглу-Мансимова тогда обратилась в суд с заявлением о разводе после распространения информации о тесных взаимоотношениях Мансимова с руководителем журнала, которым он владеет - Ульвией Гасымовой, и потребовала у него половину его состояния в 6 миллиардов долларов.

А у Ульвии Гасымовой в качестве компенсации она потребовала 1 миллион турецких лир.

В ответ на это адвокат Мубариза Мансимова направился в дом Тамары Мансимовой, расположенный в Бешикташе с двумя полицейскими, и забрал в гараже дома два автомобиля - "Bentley" и "Audi". Тамара Гурбаноглу сообщила об этом своему адвокату и узнала, что такие действия противоречат закону при отсутствии соответствующего ордера прокурора или решения суда. В связи с этим она подала жалобу в полицию, утверждая, что адвокат Мансимова и сотрудники полиции совершили преступление.

Отметим, что у Мубариза Мансимова трое детей (2 дочки и сын) от Тамары Мансимовой и один сын от Ульвии Гасымовой.

... Мубариз Мансимов - ныне герой кучки все еще восторгающихся им людей, не понимающих, что они фанатеют от человека, паразитирующем на лжепатриотизме и показном благодетельстве.