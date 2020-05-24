Цените при жизни людей

"Великие зачастую строят свое величие на усилиях предков"

Теолог Борис Кригер

Столкнувшись недавно с книгой молодого российского писателя Константина Щемелинина под довольно непритязательным названием "Я", сформулировавшей не лишенную оригинальности философскую трактовку жизненных перипетий пути человека до Бога, встретился с весьма характерной для человеческой психологии мыслью. О том, что "Достойных людей ценят после их смерти. Лишь после их ухода из жизни окружающие начинают понимать величие того, кого они лишились, и тогда они ставят памятники тем, кого сами же травили, а потом казнили. Таковы правила жизни в мире людей - так было раньше, и так будет всегда".

Собственно, вышеприведенная мысль продуцирована многими историческими иллюстрациями, так или иначе препарирующими данную закономерность. Однако, это исключительно мыслительное резюме, наверное, у большинства людей диссонирует с их сердечным порывом, не способным согласиться с этой максимой. Ее эмоциональное восприятие и у меня порождает некий дуализм, генерируемый двумя ипостасями - разумом и душой. Разум склоняет голову перед неопровержимостью данного постулата, а душа вопиет о несправедливости его фабулы и расположена к идиллии.

Размышления о противоречивости двух начал невольно формулируют вопрос о доминанте для человека одного над другим. Так что же первично для сущности человеческого бытия - осознание исторической закономерности или чувственность, исходящая из иллюзорности справедливой оценки личности? Вопрос далеко не риторический! Его постановка напоминает мне так и не решенный спор между конфуцианством и легизмом в древнем Китае, которые, кстати, оба являлись источниками древнего китайского права, но трактовались с противоположных начал. Великий мыслитель древности Конфуций утверждал примат норм морали над нормами права, а основатель легизма Лу Куй в своем произведении "Книга законов" провозглашал превалирование норм права над нормами морали. Но в течение пяти тысячелетий ни одна теория еще не разработала учения о совмещении норм права с нормами морали и их соотношении. Неужели эта участь ожидает и вопроса о соотношении оценок личности при жизни и после ее ухода?!

Думая об этом, находясь в волшебном, излучающем доброе сияние Баку, я нередко мысленно обращаюсь к славной, наполненной глубоким жизненным содержанием судьбе патриарха азербайджанской дипломатии Вахдета Султан-заде. Это имя, овеянное легендами истории азербайджанской и советской дипломатии, вот уже в течение почти шести десятилетий является олицетворением профессионализма, самоотверженности, неподдельной любви к своему народу, отстаивания его интересов в самых сложных, противоречивых, драматических условиях внешнеполитических коллизий.

Достаточно упомянуть, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи выдающимся государственным деятелем, вносящим свой немалый вклад в конструирование качественно иной системы международных отношений не только на постсоветском пространстве, но и во многих стратегически важных регионах земного шара, несмотря на преклонный возраст Вахдета Султан-заде, вверял ему самые ответственные полномочия. Да, не всякому человеку в истории дипломатии удавалось в 75 лет стать послом, а в неполные 80 облечь себя в тогу представителя своего государства наряду с этим и в другой стране! Не смотря на возраст, он продолжает активно участвовать в воспитании молодых дипломатов, пишет книги и статьи, отражающие его талант и мысли о грядущих поколениях, судьбе мирового сообщества. А ведь уже совсем скоро, в октябре, у него юбилей 85 лет!

Подобная долговечность на международной арене была присуще разве что великому российскому канцлеру Александру Михайловичу Горчакову. И если по мысли видного французского драматурга Адриана Декурселя дипломатия - это длиннейший путь из одной точки в другую, то Вахдет Султан-заде является воплощением упорного, неутомимого путника, идущего по нему и по сей день, ибо универсальность и глубина самой природы дипломата исключает понятие "отставка".

Дипломатические триумфы Вахдета Мамедовича в течение пяти с половиной десятилетий, по аналогии с оными Александра Михайловича, может, не столь глобальны, но в той или иной степени влияли на решение важных для Азербайджана международных вопросов. Человек, вышедший из шинели таких корифеев международной политики, как Гейдар Алиевич Алиев, Андрей Андреевич Громыко, Владимир Михайлович Виноградов и другие, не способен был состоять в тривиальных прислужниках, а именно был и продолжает оставаться служителем Гермеса!

Его деятельность в качестве советского дипломата посольства в Иране в период шахского режима и изменения в этой стране государственного строя, в Исфахане, а позже в Стамбуле, посла Азербайджанской Республики в Туркменистане и одновременно в Афганистане снискали ему славу легендарного Вахдета - профессионального дипломата, находящего тонкие, изящные решения сложных межгосударственных проблем. Причем, его дипломатическая изобретательность, оригинальные схемы обеспечения интересов своего государства четко срабатывали, не прибегая к разрубанию Гордиева узла.

Интересуясь общественно-политическими процессами, происходящими в Иране в 1979 году, сам руководитель республики, великий государственный и политический деятель Гейдар Алиевич Алиев пригласил на беседу Вахдета Мамедовича и внимательно выслушал его детальное повествование обо всех событиях, сопутствующих совершению исламской революции в этой стране. Гейдар Алиевич, поблагодарив его за тщательное преподнесение информационно-аналитического материала о тех событиях, попросил передать Чрезвычайному Полномочному Послу СССР в Иране В.М.Виноградову просьбу о том, чтобы ему был предоставлен письменный документ обо всем этом.

Во всех самых сложных ситуациях Вахдет Султан-заде, подобно шахматному гроссмейстеру, опутывал оппонента хитроумными комбинациями, с восточной улыбкой на лице подводя его к настоящему королевскому гамбиту. Итог был неизменным - ловушка схлопывалась к удовлетворению победителя. Многочисленные примеры высокого дипломатического мастерства Вахдета Султан-заде можно было наблюдать в ходе его участия во многих международных мероприятиях, но особенно ярко его талант проявился на саммите Организации исламской конференции в Касабланке в 1994 году. Возглавляя азербайджанскую рабочую группу, Вахдет Султан-заде смог нейтрализовать серьезные коллизии, с помощью которых была предпринята попытка сорвать принятие резолюции, дававшей однозначную оценку действиям Армении против территориальной целостности Азербайджана как агрессии - против чего выступила тогдашний министр иностранных дел Кыргызстана Роза Отунбаева. А сразу после этого в Касабланку прибыл общенациональный лидер Гейдар Алиев, который со всеми президентами стран-членов ОИК в торжественной обстановке подписал данное решение. Об этом событии была опубликована большая статья уважаемой Эльмиры Ахундовой.

Широкий международный резонанс деятельности Вахдета Султан-заде воплотился в высокой оценке ООН. Организация объединенных наций удостоила его - единственного из азербайджанских дипломатов - памятной юбилейной медалью, которой награждаются личности, внесшие весомый вклад в развитие миротворческой политики, принимавшие участие в важных миротворческих миссиях.

Впрочем, нет надобности в подробном освещении всех этапов многолетней и плодотворной дипломатической деятельности Вахдета Мамедовича, ибо деятельность эта хорошо известна как азербайджанской, так и международной общественности. Работе Вахдета Султан-заде были посвящены многие публикации, раскрывающие суть международной политики Азербайджана и конкретной деятельности его самого. Из-под пера блестящих журналистов Азербайджана и лучших иностранных представителей высокого уровня вышли многочисленные статьи, посвященные жизни и деятельности Вахдета Султан-заде.

Благодаря новейшим технологиям я - пусть пока вынужденно дистанционно - постоянно общаюсь с Вахдетом Мамедовичем и горжусь дружескими отношениями с таким выдающимся представителем нашего народа и азербайджанской интеллигенции, искренне ценю его гуманистические и интеллектуальные качества. Мне посчастливилось ознакомиться с его замечательным и исключительно важным для истории отечественной дипломатии трудом "Дипломатия: взгляд изнутри", который я бы назвал энциклопедией современной азербайджанской дипломатии.

И после каждого общения с Вахдетом Мамедовичем я убеждаюсь, что в свои 84 года он, как и раньше, обладает высоким потенциалом, и может внести существенную лепту в дело процветания отечественного дипломатического поприща. Когда слышишь его звонкий голос, насыщенный нотками оптимизма, то в памяти будто снова звучит песня, созданная Владимиром Шаинским в тандеме с поэтом Михаилом Ножкиным, в которой звучат слова, относящиеся к людям той самой редкой категории, к которой относится Вахдет Мамедович: "Нам года не беда, коль душа молода!"

Было бы замечательно, если бы послы разных стран, будь то вышедшие в отставку или же действующие ныне могли встречаться и общаться с целью привнесения чего-то нового в экономическое и социальное развитие своих стран на международной арене.

Так как особенностью деятельности послов является то, что в течение всех лет своей дипломатической службы они наращивают всесторонние контакты, обогащаются необходимыми связями в различных политических, промышленных, деловых и творческих кругах общества, направляя этот потенциал в русло взаимовыгодного многоспектрного прогрессирования межгосударственных отношений.

Для этих целей было бы не только полезно, но и, по моему скромному мнению, правильно предоставлять вышедшим в отставку чрезвычайным и полномочным послам дипломатические паспорта. Так как не только долгие перелеты наносят ущерб здоровью, но и огромные очереди в аэропортах оставляют свой след. Данный шаг так же покажет на сколько владельца документа уважают и как о нем заботятся заботятся в своей стране, а также на сколько он для неё (страны) важен.

Хочется завершить статью о моем друге Вахдете Мамедовиче Султанзаде весьма характерным в этом отношении стихотворении чудесной российской поэтессы Юлии Зельвинской:

Цените при жизни людей

А после - уже станет поздно,

Пока не отправились к звездам,

Пожалуйста, будьте добрей.

Любите сейчас, не потом,

Забота нужна им сегодня.

Так учит нас слово Господне,

Чтоб стастьем наполнился дом.

И пусть все, кто прочтет эти строки, никогда не забывают о таких легендарных личностях. О людях такого масштаба хорошо написал великий Лев Толстой: "И нет величия там, где нет простоты, добра и правды!"

Э. Ибрагимов