Пашинян подставил 3 миллиона человек

Ну, вот оно и случилось. Никол Пашинян объявил, что заразился коронавирусом. Как поведал армянский премьер в понедельник в прямом эфире на своей странице в Facebook, коварный COVID-19 ему передал официант, подававший воду на последнем заседании правительства. Парень сам оказался вирусоносителем, и вот теперь вся семья Пашинянов дружно закрылась на правительственной вилле.

"Буду работать из резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Буду работать, пока это возможно", - сказал Пашинян, отмечающий как раз 1 июня день рождения.

Новость, конечно, грустная, но поверили в нее в Армении не все, потому что пару месяцев назад Пашинян с семьей уже запирался на вилле на Севене, объявив о подозрении на "корону". Многие в тот период посчитали, что так глава правительства спрятался от проблем, вызванных начавшейся пандемией.

Но те проблемы не идут ни в какое сравнение с проблемами нынешними, когда количество больных в Армении растет с огромной скоростью. Настал момент, когда главе республики действительно пора скрыться от общественности из-за того, что своими действиями, точнее, бездействием довел эпидемическую ситуацию до крайности. Армянские власти не смогли предпринять необходимых мер для того, чтобы предотвратить распространение вируса, не сумели организовать государственные структуры и общество. Одним словом, полностью провалили эту важнейшую в период пандемии задачу.

Статистика заражаемости и смертности от вируса увеличивается не по дням, а по часам. В такой ситуации не кажется удивительным, что премьер-министр и все его семейство тоже заразились. Это был вполне ожидаемый результат. В скором времени в Армении может вообще не остаться не подхвативших заразу граждан.

Армения находится в группе лидеров по распространению коронавируса, причем основные проблемы еще впереди. Об этом сказал "Кавказскому узлу" научный сотрудник Института Кавказа, экономист и политолог Грант Микаелян.

По мнению эксперта, государственные институты были вполне в состоянии предотвратить распространение вируса. Однако ошибочные действия властей привели к его массовому распространению и потере времени и экономических ресурсов.

В числе ключевых ошибок властей Микаелян назвал, в частности: отсутствие разработанных протоколов распространения коронавируса, оценки концентрации доступных ресурсов в сфере здравоохранения, неэффективную деятельность и некомпетентность комендатуры на период ЧП; отсутствие слаженной работы госаппарата; необеспечение общественной солидарности и неадекватную политизацию общества; потерю коммуникации с обществом в вопросе эпидемии и противоречивые заявления премьера и других высокопоставленных ответственных лиц; необеспечение карантина, который был объявлен как максимально жесткий карантин, однако получился максимально болезненным для экономики.

Время до начала развития эпидемии в Армении было потрачено впустую, не было закупок необходимых предметов и оборудования, не было консультаций и выработки механизмов по противостоянию кризису, считает эксперт. Карантинный режим не соблюдался.

По мнению Микаеляна, как минимум два процента населения Армении уже заражено. Единственное, что можно сделать, чтобы спасти ситуацию, это немедленно ввести карантин и следить за его исполнением. Он также констатировал печальную реальность для Армении: границы закрыты и будут оставаться таковыми пока эпидемия не будет преодолена. А без открытия границ экономическая нормализация будет невозможна.

Все правильно, но для реализации этих задач и исправления всех указанных экспертом недостатков, требуется воля, авторитетность и компетентность властей. А самое главное, это требует времени, которого у Армении практически не осталось.

Зульфугар Ибрагимов