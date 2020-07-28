Новый виток грызни между Пашиняном и Симоньян

После скандальной записи в соцсетях главреда RT Маргариты Симоньян, премьер Армении, очень сильно обиженный на высказанные ею претензии, взялся ответить обидчице. За его "тезисным" ответом непременно последует реплика Симоньян, которая не для того делала пост, чтобы потом отойти в сторону.

На днях, а именно 18 июля в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян сделала запись, обратившись к властям Армении.

"В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе", - написала Симоньян, добавив, что "после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть".

Как пишут сегодня армянские СМИ, пост главного редактора RT вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию. По этому поводу Пашинян высказался в интервью телеканалу РБК, назвав все перечисленные Симоньян претензии несостоятельными.

"Армения не признала еще "независимость" Нагорного Карабаха. Это означает, что мы не защищаем Нагорный Карабах? Нет", - отметил Пашинян, комментируя первый тезис.

Комментируя претензии по аресту бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиненного в свержении конституционного строя в 2008 году (из-за разгона митинга против результатов выборов в марте 2008 года, в ходе которого погибли десять человек), Пашинян отметил, что не отдельные политики являются союзниками России, а весь армянский народ.

"В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер - это армянский народ. Это очень важный нюанс", - сказал премьер.

Отвечая на претензию по поводу работы некоммерческих организаций, глава правительства Армении напомнил, что они начали работать много раньше его прихода к власти в 2018 году.

"Они были созданы в те времена, когда в России никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства Армении. Все эти организации были созданы во времена Роберта Кочаряна, времена Сержа Саргсяна. Если они были такие пророссийские, почему они не закрыли эти организации?", - спросил Пашинян.

Таким вот был ответ Никола Маргарите Симоньян. Будем ждать комментариев с ее стороны.

Зульфугар Ибрагимов