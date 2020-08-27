Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы.

Позвольте от имени Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и от себя лично поздравить Вас с днем рождения.

Вы как выдающийся государственный и общественный деятель неустанно заботитесь о благе людей и вносите огромный вклад в развитие здравоохранения, науки и культуры. Мы благодарны Вам за те силы и энергию, которые Вы отдаете международным инновационным проектам в медицинском образовании, среди которых есть и Бакинский филиал Сеченовского университета.

Мне бы хотелось пожелать Вам всего самого наилучшего, благополучия, процветания, сил для новых свершений, крепкого здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.