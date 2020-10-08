Армяне запустили ракету в Дагестан

В Агульском районе Дагестана сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным портала "Будни Кавказа", она упала примерно в десяти километрах от села Чираг.

По словам местных жителей, от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва у границы с Дахадаевским районом и обнаружили воронку диаметром 15-20 метров, а также, предположительно, обломки ракеты.

На опубликованных кадрах запечатлена воронка глубиной примерно два метра, вокруг ямы выжжена трава.

Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет, однако, если посмотреть на карту, согласно траектории движения ракеты, можно с уверенностью сказать, что ракета была запущены вооруженными силами Армении, находящимися в оккупированном Нагорном Карабахе.

Армяне явно целились в Мингячевирское водохранилище или в Шеки, которые находятся на траектории полета ракеты, однако ошиблись с координатами и ударили по территории России.

Отметим, что в Агульском районе проживают, по последним данным, свыше 10 тысяч человек.