Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, в котором будет располагаться Шушинский творческий центр

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 12 мая ознакомились со зданием, в котором будет располагаться Шушинский творческий центр.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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