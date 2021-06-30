Минобороны обновило список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне

Минобороны представило к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2906 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, ставшх шехидами в Отечественной войне и похороненных до 30 июня, а также 8 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Склоняем голову перед их светлой памятью!



Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне