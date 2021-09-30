Началось первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана

Начало работу первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. План законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2021 год.

2. Декларация Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа.

3. Законопроект о внесении поправки в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (второе голосование).

4. Законопроект "Об утверждении Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН".

5. Законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции "По учениям спецназа азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции".

6. Законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.

7. Законопроект о внесении поправки в закон "О таможенных тарифах".

8. Законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.

9. Законопроект о внесении поправки в закон "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов".

10. Законопроект о внесении поправки в законы "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов" и "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".

11. Законопроект о внесении поправки в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении поправки в Таможенный кодекс (первое чтение).

13. Законопроект о внесении поправки в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении поправки в закон "О защите здоровья населения" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении поправки в Гражданский кодекс, в законы "О банкротстве и разорении", "Об исполнении", "О банках", "О театре и театральной деятельности", "О страховой деятельности", "О применении особого экономического режима к экспортной нефтегазовой деятельности" и "О занятости" (первое чтение).