Началось первое пленарное заседание осенней сессии парламента Азербайджана - Названа повестка дня
Начало работу первое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:
1. План законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2021 год.
2. Декларация Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа.
3. Законопроект о внесении поправки в Конституционный закон "О нормативно-правовых актах" (второе голосование).
4. Законопроект "Об утверждении Соглашения, заключенного в форме обмена письмами между правительством Азербайджана и Фондом народонаселения ООН".
5. Законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции "По учениям спецназа азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции".
6. Законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.
7. Законопроект о внесении поправки в закон "О таможенных тарифах".
8. Законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.
9. Законопроект о внесении поправки в закон "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов".
10. Законопроект о внесении поправки в законы "Об увековечивании имени шехида и льготах для семей шехидов" и "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки".
11. Законопроект о внесении поправки в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).
12. Законопроект о внесении поправки в Таможенный кодекс (первое чтение).
13. Законопроект о внесении поправки в законы "О валютном регулировании", "О кредитных союзах", "О банках", "О почте", "О бухгалтерском учете", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг" и "О кредитных бюро" (первое чтение).
14. Законопроект о внесении поправки в закон "О защите здоровья населения" (первое чтение).
15. Законопроект о внесении поправки в Гражданский кодекс, в законы "О банкротстве и разорении", "Об исполнении", "О банках", "О театре и театральной деятельности", "О страховой деятельности", "О применении особого экономического режима к экспортной нефтегазовой деятельности" и "О занятости" (первое чтение).
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