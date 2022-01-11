Милонов неисправим, но Москве есть над чем задуматься

Автор: Намик Алиев

Доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР

На днях произошло экстраординарное событие, аналога которому я не могу припомнить со времени вступления в должность нашего Президента. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой им партии на территорию Азербайджана.

Поводом к этому послужил факт очередного незаконного визита на территорию Азербайджана депутата Госдумы России Виталия Милонова. Будучи членом правящей партии "Единая Россия", эта одиозная личность в дни новогодних праздников совершила незаконный визит на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана, где и провела ряд встреч. Этот шаг вызвал резкий протест руководства Азербайджана.

Событие напомнило мне некоторые факты, которые, в свою очередь, навели на вытекающие из них соображения. Хотелось бы поделиться ими.

Прежде всего, визит был назван "очередным", так как в октябре 2020 года, в разгар 44-дневной освободительной войны азербайджанского народа Виталий Милонов уже незаконно пересек границу Азербайджанской Республики в знак поддержки армянских оккупантов и сепаратистов в Карабахе. Тогда письмо Дмитрию Медведеву направил заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя и исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

В письме было отмечено, что визит вызвал крайнее недовольство азербайджанской общественности, имя этого парламентария включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику. Этот незаконный визит является выражением поддержки армянской агрессии против Азербайджана, незаконного режима на оккупированных территориях и противоречит духу дружбы и партнерства между Азербайджаном и Россией.

Именно отношения, которые существуют между Россией и Азербайджаном, бережный подход азербайджанского народа к этой дружбе, позволили этому, так называемому "политику" избежать возбуждения в отношении него уголовного дела. Азербайджан ограничился включением его в "черный список".

Второе, о чем я вспомнил, так это Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Республики Армения от 9/10 ноября 2020 года. В нем нет ни одного слова о том, что российский миротворческий контингент охраняет границу Азербайджанской Республики. Подобное соглашение существует между Россией и Республикой Армения, которая делегировала первой эти свои полномочия. Азербайджан этого не делал. Поэтому свою границу он должен охранять сам. Контроль за Лачинским коридором и охрана государственной границы - это, во-первых, не одно и то же, а, во-вторых, одно не исключает другое. И вот в этой связи всем следует внимательно почитать вышеуказанное заявление и обеспечить должное и исчерпывающее исполнение его положений, установленных лидерами трех стран.

Вернемся к Милонову. И нам, и, пожалуй, российской стороне следует обратить внимание на некоторые моменты биографии Милонова. Прежде всего, любовь к сепаратизму и армянофильство у него по наследству от Галины Старовойтовой, помощником которой он был в 1997-1998 годах. Поэтому, как мне представляется, надежды на исправление Милонова и осознание им преступности своих деяний практически нет. А следовательно, заниматься, мне кажется, необходимо не уговорами, а привлечением его к уголовной ответственности по статье 318 УК Азербайджана за незаконный переход государственной границы Азербайджанской Республики. В дополнение к этому следует более внимательно приглядеться к действиям Милонова на территории Азербайджана, к его контактам в зоне ответственности российских миротворцев, а также сделанным им в последнее время заявлениям, и мы, наверняка, увидим в них призывы, направленные против Азербайджанского государства, его целостности, что формирует состав статьи 281 УК Азербайджана.

Не случайно в 2014 году член Совета Федерации от администрации Архангельской области Константин Добрынин обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить на экстремизм интервью Виталия Милонова интернет-изданию Slon.ru, так как, по его мнению, указанные там заявления депутата с использованием "элементов ненормативной лексики и уголовного жаргона" содержат призывы к геноциду, разжиганию розни и межнациональных конфликтов.

В том же году шесть депутатов, представляющих в архангельском парламенте фракцию "Единая Россия", обратились к председателю Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарову с просьбой рекомендовать депутату Виталию Милонову сложить свои депутатские полномочия из-за высказываний в отношении крымско-татарского и украинского народов. В письме говорится о том, что заявления Милонова воспринимаются гражданами как позиция Законодательного собрания, и "в результате под ударом оказывается репутация и городского парламента, и даже города Санкт-Петербурга".

В России и Азербайджане хорошо известен вклад Галины Старовойтовой в развал Союза ССР и в поддержку сепаратизма в вышедших из его состава государствах. А если мы при этом обратим внимание, что Виталий Милонов уже в 20 лет окончил Гавайский Тихоокеанский университет (США) по специальности "политика и экономика", а позднее институт Робера Шумана в Будапеште, но при этом в дальнейшем в официальной биографии эти факты не упоминал, то вопросы к нему возникают однозначно. И больше всего вопросов должно возникнуть как раз у российской стороны. Это может объяснить его активную, но скрытую деятельность, направленную против интересов в свое время СССР, а теперь и России. Ведь поездки в зону ответственности миротворцев в Карабахе подставляют, прежде всего, Москву и подпись главы России под трехсторонним заявлением о мире.

И главное, что я бы советовал таким, как Милонов, членам правящей партии России не забывать, это позиция Президента РФ Владимира Путина, который однозначно заявил, что Карабах - это Азербайджан.