Провокатор Милонов вновь в роли шута армянского лобби

Автор: Мехти Ахмедзаде

Обладатель наград "Серебряная калоша" и "Золотая клизма", автор целой серии абсурдных инициатив и бредовых выходок, армянофил, гроза сексуальных меньшинств и вообще непонятно каким образом попавший в Госдуму России истеричка Виталий Милонов в очередной раз незаконно посетил азербайджанские территории, а именно Ханкенди, где встретился с преступником Араиком Арутюняном.

По словам Милонова, эти 2 персонажа дешевой комедии, один из которых пытается играть роль "адекватного депутата", а второй любит воображать из себя т.н. "президента", обсудили "ситуацию в регионе". Непонятно почему клоуны обсуждают регион, когда совершенно понятно, что они не могут что-то решать после Победы Азербайджана во Второй карабахской войне и установления новой реальности, которую поддерживают большинство стран, включая Россию. Это обсуждение было явно в духе сплетен во время чаепития - поболтали, разбежались, но открыто говорить об этом нельзя. Боятся, как говорится, что "спалят", но все всё прекрасно понимают, ибо Милонов, в очередной раз во вред интересов России, просто отрабатывает свои большие армянские гонорары.

Мы помним, как во время 44-дневной войны Виталий Милонов посетил Карабах, где выступил с заявлениями в поддержку сепаратистов. Милонов продолжает поддерживать карабахских сепаратистов и после разгромного для них, как и для Армении, окончания военных действий.

Это не догадки и предположения. Армянские подачки российскому депутату Виталию Милонову - тема, которая занимает не только нас. Российские эксперты и журналисты-расследователи давно гадали, откуда у этого ничем не приметного депутатишки виллы, квартиры и дорогие авто. Проведя анализ, они стали приходить к тому выводу, к которому мы в Азербайджане пришли уже давно.

Совершенно очевидно, что действиями Милонова руководят не симпатии к "древнейшим" и не пресловутое христианское братство, а вполне себе осязаемые материальные блага, получаемые от армянства в обмен на провокации и скандальную поддержку.

В феврале этого уходящего года Виталий Милонов оказался в неприятном положении, когда в эфире радио "Комсомольская правда" журналист Роман Голованов задал ему соответствующий вопрос. При невысоких доходах рядового депутата этот деятель имеет крупную недвижимость и не менее дорогостоящее движимое имущество, о чем пишут сегодня СМИ, причем российские. Указываются даже конкретные цифры взятки от армян, полученной Милоновым - полмиллиона долларов.

"Лоббирование интересов армян принесло Милонову немалое состояние. За 4 года, что он был депутатом Санкт-Петербургского Заксобрания, Милонов приобрел в районе Стрельни участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов и за короткое время построил на этой территории виллу стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Армяне, чтобы облегчить путь Милонову в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. За 4 года Милонов купил себе BMW, Ford Explorer и, если учесть, что зарплата петербургского депутата составляет 1150 долларов в месяц, Милонов заработал 55 тысяч долларов", - заявил Голованов.

И вот такой персонаж является не просто депутатом Госдумы, а целым ее членом. Пусть и по международным делам.

Так что, по большому счету, в том, что Милонов ездил в гости к преступнику Араику Арутюняну, поддержал карабахских сепаратистов и террористов, нет ничего удивительного. Поражает иное. То, что такой одиозный прохиндей представляет правящую партию "Единая Россия", руководство которой имеет давние и тесные контакты с Азербайджаном. "Единой России" пора уже обратить внимание на своего заблудшего члена партии, выкрутасы которого не просто скандальны, но и бросают тень на постоянно развивающиеся азербайджано-российские отношения.

Данный одиозный персонаж оказался в еще одной неприятной для него ситуации - встретившие его на улице россияне выразили адекватную критику и замечания по отношению к его политической деятельности. Рыжий горе-политик так часто выступал против интересов России, что граждане страны уже не могут его терпеть. В ответ на это депутат-фрик продемонстрировал "прекрасный пример" того, как надо работать с избирателями, обматерив недовольных граждан и обвинив еще их в том, что они не являются православными.

Напомним, что Милонов известен своими громкими, неадекватными, яростными заявлениями и иницитивами. Депутат Государственной думы России предлагал ввести специальный дресс-код для вступающих в брак. До этого парламентарий уже предлагал установить униформу для чиновников, также он ратовал за создание полиции нравов, воевал с Мадонной, айфоном, теорией Дарвина, геями и призывал наделить эмбрион гражданскими правами. Ему приписывается авторство законопроекта, согласно которому девушки, не родившие до 23 лет, должны призываться на срочную военную службу. Благодаря этому всего за несколько лет Виталий Милонов приобрёл всероссийскую известность. Он стал первым депутатом Санкт-Петербурга, отставки которого требуют значительная часть избирателей его округа и горожане, а также ряд деятелей культуры и искусства.

В начале 2021 года Милонов также сталкивался на улице с неудобной ситуацией, когда россияне, встретив его на улице, высказали ему в лицо все, что о нем думают. Как вы догадались, там было много мата.