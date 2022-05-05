Реваншисты пытаются захватить власть в Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские реваншисты уже в который раз пытаются свергнуть действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна и захватить власть в стране. Акции протеста в Армении продолжаются несколько дней. Определенное количество граждан Армении, недовольных сложившейся ситуацией в стране, выходят на улицы под влиянием оппозиции. Сложно предсказать, как поменяется после нынешних митингов конфигурация политической власти в Армении. Поскольку недовольство властями хоть и есть, но наличие все того же "карабахского клана" среди руководителей протестов дает стандартно отрицательный эффект нынешней кампании реваншистов.

Эти самые реваншисты запудривают мозги своим гражданам, вешая им откровенную лапшу на уши. К примеру, оппозиционеры утверждают, что если они придут к власти, то Армения будет диктовать Азербайджану и Турции свою повестку дня. Дальше - больше. Некоторые протестуны даже обещают "вернуть" утраченные в ходе Второй карабахской войны территории.

На деле ситуация обстоит совершенно иначе. Нежелание или неспособность Армении обеспечить вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха подрывает мирный процесс и ставит под угрозу региональную стабильность. Последние события это наглядно показали. Реваншисты не собираются мириться, а, наоборот, готовятся создать еще более напряженную обстановку. С начала мая армяне регулярно устраивают вооруженные провокации в Кяльбаджарском направлении.

Более того, в Ханкенди собираются пополнить ряды незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана. Напомним, что их вывод предусмотрен трехсторонним заявлением, под которым стоит подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако Ереван до сих пор не выполнил этот важнейший пункт соглашения, что оказывает дестабилизирующее воздействие на регион. Нахождение армянских вооруженных формирований на территории Карабаха является источником нестабильности, террористических вылазок, вооруженных провокаций. Проблему так или иначе надо решать. И чем быстрее, тем лучше.

Как показывают недавние провокации и лже-пропаганда в отношении Азербайджана, сепаратистам было бы крайне выгодно спровоцировать боестолкновение, либо какой-то вооруженный инцидент между российскими миротворцами и азербайджанскими военнослужащими, которые несут боевую службу рядом. Незаконные армянские вооруженные формирования могут быть источником такой провокации. Это очень серьезный фактор опасности и для России, и для Азербайджана.

Ранее министерство обороны Азербайджана призвало российскую сторону завершить вывод незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий, где временно дислоцированы российские миротворцы. Ссылаясь на трехстороннее Заявление, положившего конец Второй Карабахской войне, Азербайджан отметил, что это как минимум второй случай после окончания войны, когда его министерство обороны официально обратилось к Москве с просьбой обеспечить полное выполнение требования этого пункта.

После обращения армяне начали обострять ситуацию. Очевидно, что они стараются специально держать регион в напряженности и собираются использовать для этого любые возможности - выдумка с т.н. "подрывом" газопровода одна из них.

Отметим, что в первый же день действия трехстороннего Заявления, армяне нарушили четвертый пункт этого документа. В ней сказано: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Однако быстрое развертывание было осуществлено без параллельного вывода армянских вооруженных формирований. Внимание здесь следует также обратить на то, что речь в тексте Заявления идет не о Вооруженных Силах Республики Армения, а так же, как и в четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, обо всех "армянских вооруженных силах", включая незаконные армянские вооруженные формирования, которые не покинули Карабах. Армянская сторона в наглую игнорирует данные факты и пытается набрать дополнительные силы для совершения новых провокаций.

Положив конец карабахскому конфликту, который 30 лет являлся угрозой стабильности и безопасности в регионе, Азербайджан обеспечил безопасность в регионе. Этот конфликт был источником угрозы не только для Азербайджана и всего региона, но и на международном уровне. Оккупированные Арменией территории Азербайджана использовались для незаконной деятельности, в том числе выращивания и продажи наркосодержащих растений, и большая часть средств, полученных от реализации наркотиков, направлялась сепаратистами на приобретение оружия для незаконных вооруженных формирований и террористических групп, на их подготовку. Кроме того, на этих территориях размещались террористы из других стран, в частности, армянского происхождения, они проходили там подготовку. Также на этих землях армяне дислоцировали крупные незаконные вооруженные формирования. Все это было большой угрозой для мира и стабильности в регионе. Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне сформировала новую ситуацию. В одиночку урегулировав карабахский конфликт, мы устранили эту угрозу, очистили оккупированные территории от террористов, положил конец незаконной деятельности армянских сепаратистов.

Сегодня на освобожденных территориях проводятся работы по благоустройству и созиданию, строятся новые дороги, международные аэропорты, восстанавливается инфраструктура, осуществляется деятельность по созданию "умных городов" и "умных сел". Конец карабахского конфликта принес большую пользу не только Азербайджану, но и всем странам региона и даже мира, потому что новые транзитно-транспортные коммуникации, которые будут созданы на этих территориях, сблизят государства и откроют новые возможности для сотрудничества.

Учитывая эти факты, обиженные поражением армянские реваншисты пытаются спровоцировать новый конфликт в Карабахе, саботируя исполнение Заявления. Они кажется забыли, что "Железный кулак" всегда стоит на готове. Давно пора смириться и признать факт того, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена и мы сейчас осуществляем полное административное восстановление.

У армян есть стратегически два выбора. Первый - реинтеграция в азербайджанское общество и правовое поле Азербайджана. Второй - те, кто с этим не согласен, должны покинуть страну. Баку дает армянам такой выбор. К сожалению, азербайджанцы, проживающие в Армении, такого выбора не имели. Так что выбор за азербайджанскими гражданами армянского происхождения. Им решать и выбирать. Пытаясь создать для себя "третий вариант", пытаясь еще больше вооружиться, армяне приведут дело к тому, что "Железному кулаку" азербайджанской армии придется самой вновь взять все в свои руки и выпроводить незаконные формирования обратно в Армению.

В то же время недопустима поддержка армянских реваншистов внешними силами, в том числе Россией. Приход к власти таких палачей, как Роберт Кочарян или Серж Саргсян несет за собой риск разжигания нового витка конфликта в Карабахе, что является угрозой стабильности всего региона. Но реваншисты должны понять, что Азербайджан готов к любому развитию событий. И если виновники Первой карабахской войны в Армении захватят власть и совершат новые провокации в отношении нашей страны, "Железный кулак" обрушится на головы провокаторов с еще большей силой. Возрождение армянского фашизма сделает Третью карабахскую войну неизбежной. Внешние игроки должны осознавать этот факт и держать ухо востро.