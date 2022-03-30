Наличие армянских вооруженных формирований в Карабахе подрывает мирный процесс

Нежелание или неспособность Армении и России обеспечить вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха подрывает мирный процесс и ставит под угрозу региональную стабильность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Центра анализа международных отношений (AIR Center) Васифа Гусейнова, опубликованной на портале The Jamestown Foundation.

В материале отмечается, что 26 марта министерство обороны Азербайджана призвало российскую сторону завершить вывод незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Ссылаясь на четвертый пункт трехстороннего заявления, положившего конец второй Карабахской войне, Азербайджан отметил, что это как минимум второй случай после окончания войны, когда его министерство обороны официально обратилось к Москве с просьбой обеспечить полное выполнение требования этого пункта. Однако на этот раз обращение совпало по времени с напряженной политической и геополитической ситуацией, говорится в статье.

Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном, а также в Карабахском регионе Азербайджана с начала марта остается напряженной на фоне продолжающихся боевых действий в Украине, отмечается в материале.

"Баку сообщал об участившихся провокациях со стороны армянских вооруженных формирований, в то время как внимание России было сосредоточено на Украине. Азербайджанские СМИ даже опубликовали видео, доказывающее вывод части российской военной техники с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. Отмечалось, что выведенная техника якобы была направлена в Украину", - пишет Гусейнов.

В материале отмечается, что на этом фоне столкновения между Арменией и Азербайджаном, которые в начале марта в основном ограничивались районами вдоль государственной границы, теперь потихоньку смещаются в район, где временно размещены российские миротворцы.

Ситуация обострилась еще больше в середине марта, когда Армения обвинила Азербайджан в подрыве (7-8 марта) газопровода, идущего из Армении в Карабах, говорится в статье.

24 марта армянская сторона обвинила азербайджанскую сторону в проникновении в село Фаррух (Ходжалинский район) в зоне, в которой временно размещены российские миротворцы. А вечером 26 марта минобороны России заявило о нарушениях условий трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и о "вторжении на территорию во временной зоне ответственности российского миротворческого контингента", отмечается в материале.

Правительство Азербайджана же резко осудило призывы России и других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ к выводу азербайджанских войск из села Фаррух, поскольку рассматриваемый район является частью международно признанной территории Азербайджана, и армянские вооруженные формирования остаются там в нарушение вышеупомянутого трехстороннего заявления, говорится в статье.

В материале подчеркивается, что полное выполнение пунктов трехстороннего заявления от ноября 2020 года является единственным путем гарантированно предотвратить новую эскалацию напряженности в регионе. При этом нежелание или неспособность Армении и России обеспечить вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха подрывает более обширный мирный процесс и ставит под угрозу региональную стабильность, пишет Гусейнов.