Провалившийся марш Артура Ванецяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

"Как известно, история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса". Это изречение великого немецкого философа Г. Гегеля можно смело отнести к провальному маршу армянской оппозиции, прошедшему в Ереване 19 апреля 2022 года.

Этот потешный марш организовал и возглавил один из лидеров армянской оппозиции, руководитель парламентской фракции блока партий "Честь имею", объединивший сторонников третьего президента Сержика Саргсяна и примкнувших к нему непримиримых врагов нынешних революционных властей - Артур Ванецян, которому снятся лавры лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини, организовавшего в 1922 году известный "Марш на Рим" и захватившего в итоге власть в стране.

Бывший руководитель армянских спецслужб и Федерации футбола Армении Артур Гагикович Ванецян родился в 1979 году в Ереване. Конечно, в силу своего возраста ему не пришлось активно участвовать в известном движении за "миацум" (присоединение) Карабахского региона Азербайджана к Армении, а то бы он понял, что марш нескольких сотен его сторонников по улицам Еревана нельзя даже сравнить с многотысячными толпами одурманенных националистическими лозунгами людей на бывшей Театральной площади (ныне площадь Свободы) в 1988 году.

Ничем не отличившись во время учебы в школе, А. Ванецян, проведший свои детские годы в городе, решил почему-то получить образование в армянской сельскохозяйственной академии, которую закончил одновременно со службой в армии в 1999 году (явно обучение в этом вузе было заочным, таким же как служба в армии).

Однако, молодой дипломированный работник сельского хозяйства не стал работать по специальности и в 2000 году стал младшим оперуполномоченным органов национальной безопасности Армении, что наводит на мысль о том, чем он по-настоящему занимался в годы учебы и службы в армии: следил и стучал на сокурсников и сослуживцев.

Очевидно, делал господин А. Ванецян это довольно успешно, чем заслужил столь высокое доверие своих руководителей, которым приглянулся молодой амбициозный сексот.

Безусловно, что информация о деятельности господина А. Ванецяна во время службы в органах покрыта тайной секретности, но судя по тому, что в 2002 году он был направлен на переподготовку в Академию ФСБ России, а в 2015 году указом президента С. Саргсяна был награждён медалью "За боевые заслуги" (хотя всем известно, что в это время не было никаких боев), то можно сделать вывод, что служил Артур Гагикович исправно и карьеру делал не по дням, а по часам. При этом Ванецян всегда смотрел в будущее и понимал, что диплома сельхозработника (не самого престижного института в Армении) явно недостаточно, умудрился в это же время заочно обучаться ещё в одном зарубежном учебном заведении: Санкт-Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права.

Ознакомившись с биографией этого "вундеркинда", прямо диву даёшься, как ему успешно удавалось все в своей карьере делать заочно: от службы в армии до учебы, совмещая это с "нелёгкой" работой бойца "невидимого фронта".

К моменту революционных событий в Армении, в мае 2018 года, А. Ванецян уже был заместителем главы СНБ Армении по городу Ереван и носил погоны полковника. Быстро сориентировавшись в сложной внутриполитической ситуации в стране, Артур джан сдал своего прежнего хозяина Сержика и переметнулся на сторону новых революционных властей, за что был сразу вознаграждён высоким постом руководителя СНБ Армении.

Усевшись в теплое кресло руководителя армянских спецслужб и получивший генеральские погоны, А. Ванецян немедленно приступил к работе, начав свою деятельность с крышевания различных бизнес-структур, которые щедро делились с влиятельным покровителем чем Бог послал.

Втеревшись в доверие к Н. Пашиняну, Артур Гагикович своей бурной деятельностью завоевал его сердце тем, что вначале раскрыл некоторые серые схемы распила государственных средств предыдущего руководства Армении, а затем даже вернул часть награбленных средств в бюджет, экспроприировав их у экспроприаторов. За что был вознаграждён ещё одним постом, став в сентябре 2018 года главой Федерации футбола Армении, любовь к которому Артур джан давно питал, зная, что футбол приносит небывалые доходы тому, кто им распоряжается.

Боец "невидимого фронта" получив под своё начало армию футболистов, стал одним из самых влиятельных политиков в стране, с мнением которого на первом этапе все считались, в особенности лидеры "революционного" движения, не имевшие опыта руководства государством и нуждающиеся в таких "опытных" кадрах.

Но, как и следовало ожидать, на этой должности А. Ванецян долго не задержался. Премьер Пашинян быстро раскусил коварный характер руководителя спецслужбы, который хоть и поменял свой окрас, но в душе мечтал об абсолютной власти. Кроме того, "революционные" власти, имеющие прозападную ориентацию, стали с подозрением относиться к тесным контактам А. Ванецяна со своими бывшими однокурсниками по учебе в Москве. В конце концов это и привело к отставке Артур джана в сентябре 2019 года с поста руководителя СНБ Армении.

Однако, чтобы напрасно не злить его зарубежных друзей, Н. Пашинян оставил его на посту руководителя ФАА, заявив, что Артур Гагикович "добровольно" уходит в отставку, чтобы сконцентрироваться на подготовке сборной Армении по футболу в отборочных играх на предстоящем чемпионате мира в Катаре, как будто руководитель федерации является тренером сборной, а команда Армении претендент на золотую медаль.

Все это выглядело очень смешно и нелепо, если бы не один очень интересный факт: будучи руководителем СНБ Армении, А. Ванецян крышевал владельцев компании "Геотим", которая вела разработку Амулсарского золоторудного месторождения - второго по запасам чистого золота в стране. Это даёт ему возможность до сих пор вести безбедное существование, проводя каникулы с семьей в Дубае и отовариваясь в дорогих бутиках.

Начало разработки этого месторождения было неоднозначно встречено в Армении. Ряд экологических организаций выступил против этого ввиду того, что возникла угроза загрязнения водных ресурсов страны, включая озеро Гёйча (Севан). Пашинян поддержал экологов и дал указание приостановить работы до проведения полной экологической экспертизы проекта. Как писала армянская пресса, одной из причин, которая послужила смещению "многообещающего" генерала А. Ванецяна с поста руководителя СНБ, была проблема вокруг этого золотого рудника.

Лишившись своего высокого поста в спецслужбах, А. Ванецян затаил обиду на Никола Воваевича и стал публично критиковать его за смену ориентиров во внешней политике и ошибки в экономике. Все это, наконец, надоело Пашиняну, и он сместил опального генерала в сентябре 2019 года с поста руководителя армянского футбола, так и не дождавшись "сногсшибательных" результатов сборной.

Поражение во Второй Карабахской войне и капитуляция Армении стали "звездным" часом А. Ванецяна, который сразу же примкнул к радикальной оппозиции и стал одним из самых жестких критиков нынешней власти, обвиняя ненавистного Пашиняна в предательстве национальных интересов.

Ради того, чтобы сбросить Никола Воваевича, Артур джан даже временно примирился со своим бывшим шефом Сержиком Саргсяном, возглавив блок близких к нему партий под названием "Честь имею" (не понятно о какой чести идёт речь) на парламентских выборах, где блок торжественно провалился, получив лишь 5,3% голосов избирателей и соответственно 7 мест в парламенте.

Но осторожный Сержик в парламент на выборы не пошёл, предпочитая сохранить свои гарантии неприкосновенности, полученные от революционных властей, уступив первенство старому новому союзнику А. Ванецяну. Обретя депутатскую неприкосновенность, бывший генерал немедленно приступил к подготовке свержения Никола Воваевича, за что даже привлекался к следствию.

Сделав своей целью приход к власти в качестве "спасителя нации", А. Ванецян выступает против достижения мирного соглашения с Азербайджаном, требует отказаться от выполнения пунктов трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года в отношении открытия новых транспортных коридоров, желая начала новой конфронтации.

Понимая, что большинство в парламенте у сторонников Н. Пашиняна и добиться этого легальным путём не удастся, Артур джан взял на вооружение старую проверенную тактику времён Муссолини и пошёл "в поход на Ереван". Для этого он организовал марш своих сторонников по улицам столицы Армении в надежде "разбудить" народ, которому порядком надоела уже "карабахская" тематика.

Выйдя на улицы Еревана в сопровождении своих сторонников, состоящих из экзальтированных молодых дам и бородатых юношей, периодически скандирующих лозунги времён перестройки "миацум-присоединение" и размахивающих флагами несуществующего "арцаха", Артур джан, пройдясь немного по улицам вечернего города, понял, что, оказывается, он страшно далёк от простого армянского народа, желающего мира и стабильности больше, чем мифической "великой Армении".

Созвав шествие на 19.00 в надежде на то, что, как сказал Артур джан, "разбудить уснувших граждан", чтобы возбудить у них "патриотические" чувства для спасения "арцаха", который, по его мнению, сдаётся с потрохами Н. Пашиняном. Увы, все надежды А. Ванецяна оказались в очередной раз несбыточными. Народ не проснулся, а к 20.00 вокруг него осталась лишь кучка сторонников, так как все остальные разошлись, не дождавшись "революционного" подъёма масс.

Выразив своё горькое недовольство тем, что народ его опять не поддержал, А. Ванецян отправился домой, чтобы собраться с силами для нового этапа борьбы за власть. Вот так провалилась очередная попытка радикальной армянской оппозиции сместить Н. Пашиняна, которого обвиняют в предательстве и неоправданных "уступках" Азербайджану и Турции.

Хотя Пашиняна трудно заподозрить в протюркских симпатиях, но ясно одно, что армянский народ не желает больше войн и конфликтов, не поддерживает радикалов, призывающих на новую войну до победного конца. Провалившийся марш А. Ванецяна - яркое свидетельство того, что тема "арцаха" больше не будоражит армянское общество, уступив место актуальным бытовым заботам о хлебе насущном.

То, что Пашинян, скрипя зубами, но вынужденно соглашается с мирными инициативами Президента Ильхама Алиева относительно нормализации отношений, отражает настроение армянского народа, уставшего от кровавого конфликта, развязанного национал-радикалами.

Ни А. Ванецян, ни кто-либо другой из лидеров оппозиции не смогут вновь разжечь огонь новой войны, прикрываясь высокопарными лозунгами о "чести и достоинстве" нации, которые служат лишь борьбе за власть и собственному обогащению.

Новые геополитические реалии в регионе диктуют совсем другую повестку дня, что должны понять все армянские политики, вне зависимости от своей принадлежности к тем или иным партиям. В противном случае, проснувшийся армянский народ выкинет их на свалку истории.