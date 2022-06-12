Конкуренция ЕС и России в посредничестве между Баку и Ереваном выгодна Азербайджану

Предложения о мирном договоре, делимитации и открытии коммуникаций - это проявление доброй воли Баку. Если ничего из этого не будет реализовано, Азербайджан все равно ничего не потеряет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

По словам политолога, сегодня в вопросе нормализации между Баку и Ереваном возникла довольно интересная ситуация. Европейский Союз впервые участвует в разрешении каких-то проблем между Азербайджаном и Арменией, хотя проблемы эти возникли уже давно. В прежние годы Евросоюз всегда заявлял, что поддерживает инициативы Минской группы, а сам никогда ни в чем не участвовал.

"Нельзя отрицать, что между Евросоюзом и Россией в этом вопросе имеет место некоторая конкуренция. И нужно отметить, что с точки зрения реализации поставленных целей Азербайджану это выгодно. Да, попытки двух сторон перетянуть переговорный процесс на себя выгоды Азербайджану. Внешняя политика Баку вообще основана на балансе, поэтому ему выгодно, чтобы несколько акторов конкурировали в процессе. Отсутствие конкуренции ведет к заморозке ситуации, как это было в течение четверти века переговоров при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Просто удивительно, но между тремя державами-сопредседателями МГ наблюдалась редкая идиллия и согласие в отношении статус-кво в карабахском конфликте. Вы не найдете другого такого вопроса, по которому эти страны были бы до такой степени едины в своих позициях. Конечно, у каждой из них имелся собственный интерес, но главной целью для всех троих было сохранение статус-кво. Поэтому в данном случае то, что Россия и ЕС, преследуя свои интересы, хотят продолжать посредничество и конкурируют, это хорошо для нас", - считает профессор сеульского университета.

Негативный момент, по его мнению, заключается только в том, что мы не знаем, является ли это посредничество инициативой Евросоюза, или же личным почином Шарля Мишеля. Последнее предполагает интерес ЕС в краткосрочном плане, то есть в период президентства в Совете Евросоюза Шарля Мишеля. В этом случае, если не будут достигнуты определенные результаты, то с уходом с поста Мишеля, ЕС опять может уйти на задний план.

Наш собеседник подчеркнул, что, в принципе, если даже ничего не будет разрешено в этих переговорах, Азербайджан ничего не теряет. Предложения о мирном договоре, делимитации и открытии коммуникаций - это проявление доброй воли Баку. Если ничего из этого не будет реализовано, Азербайджан все равно ничего не потеряет. Армения регулярно напоминает о "статусе" потому, что в реальности не хочет конструктивного разрешения проблем. Армяне тянут время, потому что знают - если эта тема будет подниматься, Азербайджан просто откажется от переговоров. Армяне не понимают, что в реализации выдвинутой Баку повестки дня больше нуждаются они, а не Азербайджан. Они полагают, что Азербайджану непременно нужен договор и на этом можно торговаться. Но это их огромная ошибка, отметил Ибрагимов.

"Они во многом ошибаются. Например, когда добиваются, чтобы Зангезурский путь не называли коридором. Это просто дешевый пиар для внутреннего потребления. В международном праве нет такого понятия, как "коридор", и как транспортные коммуникации не назови, это значения не имеет. Армения заявляет, что не приемлет ограничения суверенитета на территории Зангезурского коридора. Однако, подписав Заявление от 10 ноября 2020 года, они уже ограничили свой суверенитет, поскольку безопасность будут обеспечивать российские пограничники.

Армяне также допускают ошибку, рассчитывая, что смогут выделить понятие "Лачинский коридор" как нечто исключительное. На деле же ничего такого не будет. На деле будет так: будут они контролировать границу у Зангезурского коридора, то же будет делать и Азербайджан на границе с Лачинским районом. Другого ожидать не стоит", - сказал Ровшан ИБрагимов.

Лейла Таривердиева