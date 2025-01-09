Мародёры и поджигатели устраивают пожары в Лос-Анджелесе

В соцсетях распространяются сообщения, что количество ограблений покинутых богатых домов резко выросло в Лос-Анджелесе, а теперь, когда мародёры знают, что у пожарных нет воды, а полиция перегружена, эти ограбления заканчиваются поджогами.

Как передает Day.Az, ABC7 сообщает, что 20 человек арестованы за предполагаемое разграбление домов в эвакуированных пожарных зонах.

Информацию подтверждает окружной инспектор округа Лос-Анджелес Баргер.