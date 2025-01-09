https://news.day.az/world/1721774.html Мародёры и поджигатели устраивают пожары в Лос-Анджелесе - ВИДЕО В соцсетях распространяются сообщения, что количество ограблений покинутых богатых домов резко выросло в Лос-Анджелесе, а теперь, когда мародёры знают, что у пожарных нет воды, а полиция перегружена, эти ограбления заканчиваются поджогами.
Мародёры и поджигатели устраивают пожары в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
В соцсетях распространяются сообщения, что количество ограблений покинутых богатых домов резко выросло в Лос-Анджелесе, а теперь, когда мародёры знают, что у пожарных нет воды, а полиция перегружена, эти ограбления заканчиваются поджогами.
Как передает Day.Az, ABC7 сообщает, что 20 человек арестованы за предполагаемое разграбление домов в эвакуированных пожарных зонах.
Информацию подтверждает окружной инспектор округа Лос-Анджелес Баргер.
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