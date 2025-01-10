В Баку затопило дом торжеств

В Баку затопило подвал и парковочную зону одного из дворцов торжеств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, уровень воды в подвальном помещении здания на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе продолжает расти.

Управляющий заведением Руслан Гусейнов сообщил, что инцидент произошел накануне. По его словам, причиной затопления стал прорыв теплотрассы. О проблеме стало известно спустя некоторое время, после чего информация была оперативно передана в соответствующие службы.

Представители ОАО "Азеристиликтеджхизат" подтвердили, что на этом участке произошла авария на магистральной линии. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий. В компании отметили, что для выполнения земляных работ требуется согласование с государственными органами, а также обеспечение безопасности движения в данном районе.

Работы продолжаются.