Министерство молодежи и спорта наградило лучших по итогам года

Министерство молодежи и спорта организовало 9 января гала-церемонию для подведения спортивных итогов года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие руководители спортивных организаций, федераций, средств массовой информации, спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности.

В церемонии также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что 2024 год стал успешным для азербайджанского спорта и поздравил по этому поводу руководителей федераций, спортсменов, тренеров, спортивную общественность. Он обратил внимание на то, что на мероприятии, посвященном спортивным итогам прошлого года, Президент Ильхам Алиев наградил ряд представителей спортивной общественности. Ф. Гаибов сказал, что этот шаг дает стимул спортсменам. Он также выразил уверенность, что 2025 год станет еще более успешным для нашего спорта.

Затем был представлен видеоролик о спортивных итогах 2024 года. После этого состоялась церемония награждения победителей года в различных номинациях, определенных на основе опроса, проведенного среди федераций, спортивных журналистов и в социальных сетях.

На церемонии также были объявлены лучшие медиа-структуры года. Первого места удостоился CBC Sport. Вторым стало Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ). Награду АЗЕРТАДЖ вручил помощник Президента Азербайджанской Республики, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров. Третье место занял İdman.biz.

Номинация справедливая игра года (Fair Play)

1) Гашим Магомедов (таэквондо)

2) Лейла Абидинова (легкая атлетика)

3) Нармин Шарифова (бадминтон)

Лучшее спортивное событие года

1) Формула 1 Гран-при Азербайджана (Баку)

2) Международная гребная регата (Физули и Мингячевир)

3) Турнир "Большого шлема" по дзюдо (Баку)

Лучшая детско-юношеская спортивная школа года

1) Футбольная академия "Улдуз"

2) Велосипедная школа Республиканского олимпийского резерва

3) Детско-юношеская школа Масаллинского района

Лучший видеоролик года на спортивную тему

1) "Если я приеду еще раз" - Федерация дзюдо Азербайджана

2) "Иди к нужной цели" - АТВ

3) Музыкальный тест борцов - Федерация борьбы Азербайджана

Лучший спортивный фотограф года

1) Заур Мустафаев (Trend.az)

2) Надежда Джавад

3) Ислам Атакишиев - (İdman.biz)

Лучшая медиаструктура года

1) CBC Sport

2) АЗЕРТАДЖ

3) İdman.biz

Лучший спортивный журналист года

1) Эльмир Алиев (Haqqın.az)

2) Кянан Хакимов - (Общественное телевидение)

3) Назиля Ахмедова - (Real TV)

Лучший спортивный клуб года

1) Спортивный клуб "Оджаг Спорт"

2) Спортивный клуб "Нефтчи"

3) Бадминтонный клуб "Волан"

Лучший спортивный объект года

1) Национальная гимнастическая арена

2) Бакинский дворец водных видов спорта

3) Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр"

Лучший олимпийский спортивный комплекс года

1) Губинский олимпийский спортивный комплекс

2) Геранбойский олимпийский спортивный комплекс

3) Агдашский олимпийский спортивный комплекс

Лучший медицинский персонал года

1) Айдын Агалиев (гимнастика)

2) Нигяр Гейдарова (Институт Спортивной Медицины и Реабилитации)

3) Рамиль Велиев (дзюдо)

Лучший спортивный судья года

1) Эмиль Гурбаналиев (бокс)

2) Наталья Буланова (гимнастика)

3) Асиф Ширалиев (борьба)

За успешную международную деятельность в 2024 году

1) Федерация конного спорта Азербайджана

2) Федерация стрельбы Азербайджана

3) Федерация тяжелой атлетики Азербайджана

Лучшая спортивная федерация года

1) Федерация дзюдо Азербайджана

2) Федерация гимнастики Азербайджана

3) Федерация борьбы Азербайджана

Лучшая мужская клубная команда года

1) Футбольная команда "Карабах"

2) Команда по пляжному волейболу "Азеррейл"

3) Команда по мини-футболу "Бирбаша Баку"

Лучшая женская клубная команда года

1) Команда по пляжному волейболу "Азеррейл"

2) Баскетбольная команда "Нефтчи" 3х3

3) Гандбольная команда "Карабах"

Лучшая мужская сборная года

1) Национальная сборная по греко-римской борьбе

2) Национальная сборная по дзюдо

3) Национальная сборная по вольной борьбе

Лучшая женская сборная года

1) Групповая команда по художественной гимнастике

2) Национальная сборная по баскетболу 3х3

3) Национальная сборная по борьбе

Лучший тренер года в неолимпийских видах спорта

1) Ирада Гурбанова (акробатическая гимнастика)

2) Адиль Гусейнзаде (тамблинг)

3) Эдуард Мамедов (кикбоксинг)

Лучший тренер среди женщин

1) Сияна Василева (художественная гимнастика)

2) Солмаз Адилова (женская борьба)

3) Лариса Ахундова (каноэ и байдарка)

Лучший тренер среди мужчин

1) Ричард Траутман (дзюдо)

2) Мамед Абдуллаев (таэквондо)

3) Гурбан Гурбанов (футбол)

Лучший спортсмен года в неолимпийских видах спорта

1) Агасиф Рагимов и Разия Сеидли (акробатика)

2) Ульвия Фаталиева (шахматы)

3) Алигисмет Гасанов (карате)

Лучшая спортсменка в паралимпийских видах спорта

1) Ламия Велиева (параатлетика)

2) Дурсадаф Керимова (парадзюдо)

3) Кенуль Сулейманова (параплавание)

Лучший спортсмен в паралимпийских видах спорта

1) Имамеддин Халилов (паратаэквондо)

2) Саид Наджафзаде (параатлетика)

3) Ильхам Закиев (парадзюдо)

Лучшая спортсменка года

1) Яйлагуль Рамазанова (стрельба из лука)

2) Анна Скидан (атлетика)

3) Мария Стадник (борьба)

Лучший спортсмен года среди мужчин

1) Хидаят Гейдаров (дзюдо)

2) Зелим Коцоев (дзюдо)

3) Гашим Магомедов (таэквондо)

На мероприятии за заслуги в развитии спорта были награждены завершившие карьеру художественные гимнастки Зохра Агамирова и Зейнаб Гумматова, борцы Гаджи Алиев и Сабах Шариати.

Мероприятие продолжилось художественной частью.