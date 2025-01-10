Германия поставит Украине почти 50 управляемых ракет

Германия поставит Киеву в 2025 году еще шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракет к ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в X Минобороны ФРГ.

"В 2025 году будут поставлены уже обещанные системы IRIS-T. Из нового: Германия предоставит почти 50 управляемых ракет для систем IRIS-T", - отметило ведомство.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам на полях встречи контактной группы по военному содействию Украине (формат "Рамштайн"), что ракеты изначально были предусмотрены для Бундесвера, но позднее было принято решение направить их от производителя Киеву. "Мы сначала поставим Украине, прежде чем снова пополним наши запасы", - заявил он.

Кроме того, Писториус сообщил, что в ближайшие недели Германия разместит в Польше две системы ПВО Patriot и направит туда для их обслуживания 200 военных с целью защиты логистического центра по поддержке Украины. Там они, как ожидается, будут находиться шесть месяцев.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.