Жестокое убийство в Агстафинском районе

В Агстафинском районе произошло убийство.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась в селе Даг Кесемен.

По данным источника, жертвой стала местная жительница Фатма Мусаева, 1964 года рождения. Женщину убили колюще-режущим предметом в ее собственном доме.

На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов. В качестве подозреваемой была задержана 49-летняя Зульфия Мусаева, родственница погибшей. Ее передали следственным органам.

Проводится расследование обстоятельств происшествия.

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