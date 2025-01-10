https://news.day.az/society/1721810.html Жестокое убийство в Агстафинском районе В Агстафинском районе произошло убийство. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась в селе Даг Кесемен. По данным источника, жертвой стала местная жительница Фатма Мусаева, 1964 года рождения. Женщину убили колюще-режущим предметом в ее собственном доме. На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Жестокое убийство в Агстафинском районе
В Агстафинском районе произошло убийство.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия случилась в селе Даг Кесемен.
По данным источника, жертвой стала местная жительница Фатма Мусаева, 1964 года рождения. Женщину убили колюще-режущим предметом в ее собственном доме.
На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов. В качестве подозреваемой была задержана 49-летняя Зульфия Мусаева, родственница погибшей. Ее передали следственным органам.
Проводится расследование обстоятельств происшествия.
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