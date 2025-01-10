Нефть подорожала на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,39% и составила $77,22 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в феврале, повысилась на 0,41% и составила $74,22.

Ранее мы сообщали, что ASCO выводит в море судно с безграничной дальностью плавания.