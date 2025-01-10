https://news.day.az/world/1721869.html Кадры разрушительных последствий лесного пожара в Калифорнии - ВИДЕО В Сети распространились кадры разрушительных последствий лесного пожара в Калифорнии, снятые с дрона. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ущерб от пожаров вырос до $135-150 млрд - такую оценку дает сервис AccuWeather.
Кадры разрушительных последствий лесного пожара в Калифорнии - ВИДЕО
В Сети распространились кадры разрушительных последствий лесного пожара в Калифорнии, снятые с дрона.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ущерб от пожаров вырос до $135-150 млрд - такую оценку дает сервис AccuWeather.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре