Кадры разрушительных последствий лесного пожара в Калифорнии

В Сети распространились кадры разрушительных последствий лесного пожара в Калифорнии, снятые с дрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, ущерб от пожаров вырос до $135-150 млрд - такую оценку дает сервис AccuWeather. 