В Лос-Анджелесе эвакуировано Генконсульство Азербайджана

В Генеральное консульство не поступало никакой информации о тех, кто отравился дымом или чьи дома сгорели в результате пожара, вспыхнувшего в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в связи с пожарами, начавшимися на западе Лос-Анджелеса 7 января 2025 года, Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Лос-Анджелесе проводит соответствующую работу для обеспечения безопасности граждан Азербайджана.

По его словам, осуществлена эвакуация Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.