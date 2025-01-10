https://news.day.az/politics/1721908.html В Лос-Анджелесе эвакуировано Генконсульство Азербайджана Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано
В Лос-Анджелесе эвакуировано Генконсульство Азербайджана
В Генеральное консульство не поступало никакой информации о тех, кто отравился дымом или чьи дома сгорели в результате пожара, вспыхнувшего в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.
Он отметил, что в связи с пожарами, начавшимися на западе Лос-Анджелеса 7 января 2025 года, Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Лос-Анджелесе проводит соответствующую работу для обеспечения безопасности граждан Азербайджана.
По его словам, осуществлена эвакуация Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.
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