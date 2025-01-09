Эрдоган и Мелони обсудили восстановление Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Эрдоган подчеркнул необходимость немедленного начала восстановления Сирии. В ходе беседы он также призвал Италию возглавить процесс снятия санкций с Сирии.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, и Эрдоган выразил уверенность в возможности увеличения объема взаимной торговли. Он отметил заинтересованность в укреплении сотрудничества по ряду направлений, особенно в области оборонной промышленности и энергетики.