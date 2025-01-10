Космическая революция: Rocket Lab предложит НАСА новый способ доставки с Марса
Компания Rocket Lab планирует предложить НАСА экономичный способ доставки груза с Марса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SpaceNews.
В Rocket Lab призывают НАСА пересмотреть условия миссии Mars Sample Return (MSR) по возвращению грунта с Марса. Их предложение включает использование посадочного модуля для извлечения образцов, ракеты для выведения их на околомарсианскую орбиту и орбитального аппарата для доставки грунта на Землю.
Стоимость выполнения таких работ в компании оценивают в менее чем 4 миллиарда долларов. В случае получения необходимого финансирования в срок, Rocket Lab обещает доставить грунт с Марса на Землю в 2031 году. Однако в компании признают, что их инициатива получила мало откликов от НАСА.
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