Космическая революция: Rocket Lab предложит НАСА новый способ доставки с Марса

Компания Rocket Lab планирует предложить НАСА экономичный способ доставки груза с Марса.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на SpaceNews.

В Rocket Lab призывают НАСА пересмотреть условия миссии Mars Sample Return (MSR) по возвращению грунта с Марса. Их предложение включает использование посадочного модуля для извлечения образцов, ракеты для выведения их на околомарсианскую орбиту и орбитального аппарата для доставки грунта на Землю.

Стоимость выполнения таких работ в компании оценивают в менее чем 4 миллиарда долларов. В случае получения необходимого финансирования в срок, Rocket Lab обещает доставить грунт с Марса на Землю в 2031 году. Однако в компании признают, что их инициатива получила мало откликов от НАСА.