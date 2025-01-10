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Стало известно время старта матча "Карабах" против "Зиря"

Определилось время начала товарищеского матча "Карабах" - "Зиря". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч начнется в 15:30. Матч, который пройдет на "Азерсун Арене", состоится 12 января. Отметим, что в первом товарищеском матче года "Карабах" обыграл "Кяпаз" со счетом 5:1. "Зиря" одержала победу над "Шамахы" - 3:1.