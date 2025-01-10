США предоставили Украине новый пакет военной помощи

США направят Украине дополнительную военную помощь на 500 млн долларов.

Как передает Day.Az, об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии.

По его словам, новый пакет на сумму 500 миллионов долларов включает ракеты AIM-7, RIM-7, и AIM-9M для ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля" и оборудование для поддержки использования Украиной самолетов F-16. Как писало агентство Associated Press, американские чиновники рассчитывают передать большую часть из этого Украине до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Новый пакет на 500 млн станет последним от администрации Джо Байдена.

Пакет также включает оборудование защищенной связи, стрелковое оружие и боеприпасы, запасные части, услуги и обучение.

Это семьдесят четвертый транш, предоставленный администрацией Байдена из запасов Пентагона для Украины с августа 2021 года.