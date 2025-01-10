В Баку состоялся концерт "Голоса зимнего чуда"

В Международном центре мугама состоялся концерт "Qış Möcüzəsinin Səsləri" (Голоса зимнего чуда), в котором юные и молодые таланты языком музыки представили впечатления от сказок зимнего времени года, сообщает Day.Az.

В концертной программе выступили воспитанники Музыкальной школы вокала народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, солисты Оперного театра при Музыкальной школе вокала в сопровождении женского камерного оркестра MEZZO и ансамбля народных инструментов Şəfa Азербайджанского медицинского университета.

На вечере были исполнены любимые вокальные произведения и песни азербайджанских и зарубежных композиторов.

Ранее мы сообщали, что в Баку представлен фильм-сказка "Инклюзивное волшебство" с участием солнечных детей.