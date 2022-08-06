Когда глупец - это профессия: новые "сатанизмы" Евгения Яновича

Автор: Акпер Гасанов

Лучше помалкивать и казаться глупцом, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения. Президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский вполне, возможно, будучи знаком с данным афоризмом, тем не менее делает все, чтобы окончательно развеять сомнения. Не впервые, замечу, он так поступает. Впрочем, поговорим о новом выкрутасе Евгения Яновича.

Он снова объявился в программе "Соловьёв LIVE", то есть в гостях у персонажа, который прекрасно продемонстрировал, что бывает, когда переходишь "красную линию" в отношении Азербайджана. Соловьев, напомню, эту линию перешел, позвав к себе в гости одного из лидеров карабахских сепаратистов Давида Бабаяна и сделав приятное, языком пройдясь по амбициям сепаратиста.

Что было потом? О, потом Соловьев дважды просил прощения. Громко, внятно, публично. Он разве что оплеух сам себе не надавал в прямом эфире. В общем, выглядел тогда Владимир Рудольфович жалко и очень походил на одного из героев кинофильма "Асса". Того, который в итоге тоже оправдывался: "Я был нетрезв. Моё поведение недостойно советского офицера. Я приношу свои извинения".

Безусловно, вынужденная необходимость приносить публичные извинения и выставлять самого себя в самом ничтожном свете не прошла для Соловьева бесследно. Он продолжает подыгрывать армянской стороне, но теперь уже давая трибуну иным ораторам. В частности, Сатановскому, который всегда рад и готов предстать в облике глупца, но напускающего на себя умный вид.

То, что он наговорил на сей раз попросту шокирует. Потому, что Евгений Янович выставляет в нелепом свете не только себя, но и многих российских пропагандистов, которые из каждого утюга вещают о том, что Россия всегда занимала в карабахском конфликте равноудаленную позицию и была сторонником справедливого мира.

"Мы до 44-дневной войны предоставляли гораздо лучшие условия урегулирования карабахского конфликта гораздо лучше, чем те, на которые пришлось пойти. И в начальный период предлагали гораздо лучшие условия, на которые Азербайджан был согласен, а потом чего же ему соглашаться, если Пашинян провалил все", - изрек он, не уточнив, впрочем, лично ли он кому-то и что-то предлагал.

Попахивает комплексом галантерейщика Бонасье, однако. Потому, что в реальности, Сатановский может предлагать разве что самого себя, в качестве информационной обслуги. Тариф он может огласить, сделать скидку постоянным клиентам. А вот предлагать Азербайджану что-то его никто не уполномачивал. Так что, льстит себе Сатановский, не более того.

И не дано ему знать, на что, как фантазирует Евгений Янович, готов был Азербайджан. В любом случае, он сейчас рассуждает чисто умозрительно, пытаясь не видеть леса за деревьями - то есть итогов 44-дневной войны, в которой Азербайджан одержал блестящую, историческую победу, водрузив наш священный триколор в освобожденной Шуше.

И тут начинается самое интересное. Сатановский устроил парад шокирующих признаний поистине сенсационного характера.

"Я очень хорошо помню, как абсолютно ошалели в Минобороны от того, что происходило", - поведал он о реакции российской стороны на победный марш азербайджанской армии, ежедневно освобождавшей один населенный пункт за другим.

То есть, согласно Сатановскому, в МО РФ были не заинтересованы в победе Азербайджана в 44-дневной войне. Думаю, за такие речи Сатановского в МО РФ не похвалят. Это я мягко выразился. А могут и заставить принести публичные извинения. И тогда уже не только Соловьев, но и Сатановский окажется в числе публично просящих прощения за совершение большой политической ошибки.

В любом случае, мы уже видим, как Евгений Янович опровергает самого себя. Это ведь он утверждал несколькими годами ранее, что "Нагорный Карабах отделился от Азербайджана и отныне не вернется в его состав". Кроме того, именно Сатановский после поражения Армении в четырехдневной апрельской войне, когда всем реальным экспертам стало ясно, что мифы армянской пропаганды не имеют ничего общего с реальным раскладом, продолжал нести ахинею.

Он заявлял, что наша страна не может выиграть войну, "поскольку вопрос о том является ли Карабах частью Азербайджана, полностью закрыт, как по военной логике, так и с точки правовой политической точки зрения". Ну и что? Кто и что там закрыл? Об этом Сатановский предпочитает не вспоминать. Он пытается адаптироваться к новым реалиям, при этом делая это крайне неразумно. Практически каждая его речь в отношении Азербайджана заставляет вспомнить афоризм, с которого я и начал данный текст.