Минобороны Азербайджана обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей

Министерство обороны Азербайджана обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей.

"Использовать следует только официальную информацию, обнародованную Минобороны, и не распространять ложную информацию дезинформационного характера другой стороны!

Сообщаем Вам, что о столкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, будет регулярно предоставляться официальная информация", - говорится в сообщении, передает Day.Az.