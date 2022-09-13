https://news.day.az/politics/1494882.html Минобороны Азербайджана обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей
Минобороны Азербайджана обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей
Министерство обороны Азербайджана обратилось к СМИ и пользователям социальных сетей.
"Использовать следует только официальную информацию, обнародованную Минобороны, и не распространять ложную информацию дезинформационного характера другой стороны!
Сообщаем Вам, что о столкновении, произошедшем в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, будет регулярно предоставляться официальная информация", - говорится в сообщении, передает Day.Az.
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