Ты вор, ты трус, ты Пашинян: женское платье для армянского премьера

Автор: Акпер Гасанов

Это была форменная истерика кричащей на всю улицу пьяной проститутки, пытающейся доказать всем разбуженным ее воплями людям, что "не я дурная, а жизнь такая". Истерил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Но, как это обычно происходит с этим политическим пигмеем с голосом кастрата, литературно оформить свой позор он поручил государственной газета на русском языке "Республика Армения".

И это при том, что сам Пашинян вроде как журналистом назывался до прихода в армянскую политику. И его любовница, дипломатично именуемая гражданской женой, Анна Акопян- тоже позиционирует, как журналистка. Аж как целый главный редактор издания "Айкакан жаманак". Но вся Армения давно уже плюется в сторону Аннушки, хотя она не разлила еще подсолнечное масло. Потому, что она возомнила себя великим полководцем и советовала генералам как правильно терпеть поражение на поле боя.

А еще, она создала женский боевой отряд "Эрато". До фронта сама Анна Вачиковна, как и девушки из ее отряда, не доехали. Их хватило только на фотосъемку в военной форме в соблазнительных позах. Ощущение было, что все эти дамы изначально готовились не воевать, а сдаваться в плен азербайджанской армии. Да и как же иначе, если армянская армия в результате 44-дневной войны была растоптана и унижена?! Не 10.000 же армянских дезертиров было соблазнять Анне Акопян и ее "боевым подругам" из "Эрато"?!

В общем, учитывая реноме Аннушки, решил Никол поручить водружение фигового листка на свой срам иной даме. Некой Гаяне. Смею полагать, что тем, как она поработала языком, Пашинян остался доволен. Потому, что вот такое у него представление о журналистике и большой политике- за версту воняющую нечистотами. И от самого Никола смердит за версту.

Смердит давно, с того самого момента, как он спровоцировал Азербайджан на 44-дневную войну, то устраивая пьяные танцы на равнине Джыдыр Дюзю, то сотрясая округу писком "Карабах-это Армения и точка". Ну и что? Чем все закончилось? Тем, что азербайджанская армия, ведомая Президентом Азербайджана и Верховным Главнокомандующим унизила оккупантов на поле боя.

Шуша, Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы, Суговушан, около 300 сел, часть Лачина и Кяльбаджара были освобождены в ходе этой войны. Враг бежал, сверкая пятками и оставляя трофеи. Часть из них них была показана на Параде Победы в Баку. Другая часть до сих пор демонстрируется в Парке военных трофеев в столице Азербайджана. Общая сумма уничтоженной и захваченной в качестве военного трофея армянской техники составляет порядка пяти миллиардов долларов. А число уничтоженных в боях, с армянской точки зрения, за сохранение под оккупацией азербайджанских земель вражеских военнослужащих на несколько тысяч превышает число азербайджанских героев, отдавших жизнь за освобождение Родины.

Будь у Пашиняна хоть капля чувства собственного достоинства, он подал бы в отставку с поста премьер-министра РА сразу после той катастрофы, к которой привел свою армию. Но откуда ишак знает, что такое шафран? Никол никуда не ушел. Он все продумывает, как бы избежать взятых, согласно подписанному им в ночь на 10 ноября 2020 года, обязательств. Ставка была сделана на государства, традиционно использовавшие армян в качестве женщин с заниженной социальной ответственностью.

И тут провал следовал за провалов. На дипломатической арене Азербайджан одерживал одну победу за другой. Итогом нескольких встреч руководителей Азербайджана и Армении при посредничестве при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля стало то, что вовсе не было упоминания темы Карабаха. И вопрос "статуса" для карабахских сепаратистов тоже был отправлен в урну.

А по итогам состоявшейся в Праге четырехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении, при участии уже упомянутого ранее Шарля Мишеля и Президента Франции Эммануэля Макрона было заявлено, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года (об образовании СНГ), посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Скажу еще более ясно. В Алма-Атинской декларации прописаны обязательства государств-участников СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ государств-участников, то есть существующих границ стран по состоянию на 1991-й год. Проще говоря, Армения официально признала, что все те земли, что она более четверти века держала под оккупацией, являются азербайджанскими.

Включая и те, что пока не находятся под контролем официального Баку. Проще говоря, и Ханкенди признан азербайджанской территорией. Признан не на словах, а на официальной бумаге. Как тут не вспомнить о том, что после объявления итогов пражской встречи, в РА началась настоящая паника. Армянская оппозиция в очередной раз объявила Никола Пашиняна "пораженцем", "капитулянтом", "предателем" и призвала его побыстрее уйти в отставку.

Но он все еще цепляется за власть, будучи презираем своим же народом. Он же несет прямую ответственность за провокации, вынудившие азербайджанскую армию провести операцию "Возмездие". Она началась после того, как подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Армения строила военные базы на границе с Азербайджаном, пыталась создать военный плацдарм, диверсионные группы проводят минирование дорог, по которым перемещаются азербайджанские военнослужащие и гражданские лица. Все это привело к нынешнему обострению ситуации, и Азербайджан был вынужден принимать ответные меры.

Их итог известен. По имеющимся у нас данным, было уничтожено до 450 человек живой силы противника. Кроме того, в общей сложности были взяты под контроль 53 боевых позиции противника, 2 позиции минометов, значительное количество господствующих высот, разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции 2-х дивизионов С-300 и 2-х дивизионов С-125. Военная техника на более чем полмиллиарда долларов превращена в металлолом. Азербайджанские войска теперь контролируют высоты над Истису, который армянская сторона называет Джермук. Плюс, дорога Горус-Иреван также уже под нашим огневым контролем.

Как видим, Пашинян, за два года, минувшие с момента вынужденного подписания им трехстороннего заявления, неоднократно терпел поражения. Дипломатические и на поле боя. Он окончательно превратил свою страну в изгоя не только регионального масштаба, но и в рядах организаций, где членствует РА. Над Пашиняном открыто издеваются в ОДКБ, его практически открытым текстом посылают в пешее эротическое путешествие практически везде.

А время идет. И вилять бесконечно не получается. Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и громогласно указал, что терпение нашей страны имеет границы и РА обязана выполнять все взятые на себя обязательства. Что делает Пашинян? Мы же помним, что он не способен противостоять Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву при личной встрече.

Вспомним их дудь в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. в феврале 2020 года. Это был диалог Шарикова с профессором Преображенским. Впрочем,на самом деле сложно подобрать слова, чтобы максимально точно описать, насколько подобранный на армянской политической помойке Никол нелепо смотрелся на фоне блестяще образованного, в совершенстве владеющего несколькими языками, политического деятеля мирового масштаба главы нашего государства.

И потом, в ходе всех личных встреч с Президентом Азербайджана, армянский премьер имел вид побитой собаки. И это видели все. В том числе и в Армении. В глубине души понимает все это и сам Пашинян. Поэтому он поручает некой Гаяне написать грязный, лживый пасквиль, призванный сыграть роль фигового листка для Никола. В итоге, его моральное и физическое уродство высветилось еще больше. Перед нами трус, и лицемер, привыкший прятаться за женскими спинами.Что дальше? Осталось только увидеть выход Никола Пашиняна на люди в женском платье, с декольте. Впрочем, даже это не спасет его и Армению Азербайджан добьется всего того, на чем настаивает.