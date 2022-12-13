Азербайджанская диаспора поддержала акцию протеста в Карабахе

Азербайджанцы, проживающие за рубежом, распространили заявление, в котором отметили, что поддерживают акцию протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении говорится:

"Мы, азербайджанцы, проживающие за рубежом, выражаем нашу поддержку акции, проведенной представителями многочисленных НПО, действующих в Азербайджане, с требованием положить конец незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и возникшей в регионе экологической напряженности".

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