Никто не станет связываться с сепаратистами и портить отношения с Баку

Накануне из Ханкенди пришла весть о намерении сепаратистской верхушки организовать некую международную экспертизу на незаконно эксплуатируемых армянской стороной месторождениях полезных ископаемых, находящихся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента. Грабители азербайджанских недр собрались привлечь ООН и какие-то другие структуры к мониторингу рудников, чтобы доказать, что незаконная добыча идет, мол, при соблюдении экологических стандартов.

Это абсолютно голословное заявление, сказал в комментарии Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов. По его словам, армянские сепаратисты и их "власти", окопавшиеся на части Карабахского региона, временно подконтрольной РМК, не обладают юрисдикцией организовывать какие бы то ни было экспертизы на международно признанной территории Азербайджана без согласия и участия азербайджанской стороны.

В заявлении сепаратистов утверждается, что они обратились в какие-то международные организации, отметил политолог. Но что за организации и что это за экспертиза? Наш собеседник подчеркнул, что никакой специальной международной организации, занимающейся такими вопросами, не существует. Армяне могут попытаться привлечь к этому какие-то отдельные страны, но и это невозможно на данном этапе, считает Ибрагимов.

"Это голословное заявление. Никто не будет связываться с армянскими сепаратистами и портить отношения с Баку. Как сказал на днях министр иностранных дел Джейхун Байрамов, Азербайджан открывает новый этап - начинает юридическое преследование Армении. Делать это он будет не только в рамках международных организаций, но и на уровне конкретных государств. Я приветствую такое решение. Я ранее уже говорил о том, что нужно обращаться в суды стран, компании которых занимались незаконной деятельностью в период армянской оккупации. Такая же участь будет ожидать все те структуры, которые без разрешения и согласия Азербайджана вздумают заниматься самодеятельностью на территории нашей страны и в постконфликтный период", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева