Решения Варданяна и Волкова Азербайджану не указ

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне в Ханкенди объявился неуловимый генерал Волков. Отказывавшийся почти три недели от встречи с азербайджанскими активистами, командующий РМК не смог отказать сепаратистам и прибыл на переговоры с так называемыми "властями". Чего разношерстная унылая толпа, собравшаяся на площади, ожидала от этой встречи, догадаться несложно. Но вместо приказа о разгоне азербайджанской акции переговоры закончились заявлением о "временном прекращении разработки месторождения". Сепаратисты решили сделать очень хитрый, по их мнению, ход - изобразить, что они якобы пошли навстречу экоактивистам и проведут экологический мониторинг на рудниках. Для этого, как сообщается, "правительство" окопавшихся в зоне временной ответственности РМК сепаратистов совместно с занимающейся незаконной добычей компанией Base Metal обратятся, или даже уже обратились (и когда только успели) "в соответствующие структуры ООН и других международных профессиональных организаций с просьбой организовать проведение экспертизы в короткие сроки".

Варданян и компания считают, что смогут таким путем решить проблему с акцией азербайджанской общественности. То есть, услышав заявление из Ханкенди, участники протеста успокоятся и разойдутся. Очень наивное предположение. Армянская сторона упорно делает вид, что не понимает сути вопроса. Там прикидываются мебелью, думая, что нашли очень хитроумный выход из ситуации, который позволит им под шумок затащить в регион какие-то миссии, еще более осложнить азербайджанской стороне доступ к рудникам и поставить ее перед фактом. Вот, мол, вам (то есть нам) результат международного мониторинга и отстаньте.

Армянская сторона, как всегда, переоценила свое хитроумие. В Баку вчерашние заявления пропустили мимо ушей. Малоуважаемые товарищи сепаратисты, кто бы и как бы не проводил мониторинг, его результаты ни при каком раскладе не станут индульгенцией для продолжения незаконной эксплуатации азербайджанских недр. Если даже глубоко сочувствующие специалисты из ООН или еще откуда-то дадут самый розовый и пушистый отзыв, это для Варданяна, Волкова или кого-то другого ничего не изменит. Никакая компания из Армении, из России или откуда-то еще не сможет вести даже самую сверхэкологически чистую добычу на территории Азербайджана без его разрешения и заключения соответствующих контрактов с Баку. Это аксиома. Мониторинговую группу организации, решившей пойти на поводу у преступников из Ханкенди, постигнет та же судьба, что и миссию ЮНЕСКО. Которая, напомним, не состоялась. Потому что международное право еще никто не отменял. Единственная сторона, полномочная вести мониторинг месторождений в Карабахском регионе и приглашать кого-то к сотрудничеству, - азербайджанская. И до тех пор, пока для этого не будут обеспечены условия, акция на Лачинской дороге будет продолжаться. Акция уже сумела остановить незаконную добычу и вывоз награбленного, и вновь создавать сепаратистам и их подельникам комфортные условия для грабежа никто не собирается.

В начале декабря сепаратисты, сговорившись с миротворцами, не пропустили азербайджанских специалистов на рудник и думали, что это им сойдет с рук. Что все ограничится заявлениями и словесными протестами Баку, а они будут продолжать свое дело. Да, так было в период оккупации, но не сейчас. Варданяна обманули, обещав поддержку и защиту, обещав, что все будет как прежде. Не будет. Бравурные заявления Варданяна, призывы и угрозы из Еревана и зарубежных столиц, все это для Баку не более чем укус комара. Люди, которые 18-й день стоят на холоде на Лачинской дороге, не уйдут, пока не будут созданы условия для контроля и мониторинга месторождений законными хозяевами этой земли.

Впрочем, разговоры о "международном мониторинге" - это, скорее всего, импровизация, возникшая от неспособности придумать другой выход. Неужели компания, десятилетия грабившая азербайджанские недра, действительно хочет показать специалистам ООН последствия своей работы? Даже при всеобщей слабости к армянскому нытью, не увидеть то, что натворили вандалы, будет невозможно. Преступление совершено не только против законов Азербайджана и международного права, но и против природы. Накануне в соцсетях были опубликованы чудовищные факты. Оказывается, руда с медно-молибденового месторождения Демирли вывозилась прямо с почвой (!), потому что у добывающей компании не было мощностей, необходимых для ее обработки. Разумеется, почву никто обратно не возвращал, хотя этого требуют международные стандарты добычи.

Тем временем, акция на Лачинкой дороге продолжается. Вчерашнее заявление сепаратистской верхушки было воспринято с усмешкой. Никто не собирается покидать территорию. Для того, чтобы ребята не замерзли и не голодали, за эти дни уже созданы все необходимые условия. И пусть число участников не обманывает армянских крикунов - если бы въезд на освобожденные территории был свободным, на Лачинской дороге собрались бы сотни тысяч. И подчеркнем - за все время акции не было ни одного эксцесса, ни одной провокации. Дорога открыта - по ней регулярно проезжают караваны с гуманитарной помощью и топливом для армян, кареты "скорой" и гражданские автомобили. Протестующие не чинят этому никаких препятствий. "Гуманитарная катастрофа", о которой поет армянская сторона и ее бэк-вокалисты, создается самой сепаратистской верхушкой искусственно. Так Варданян и Ко пытаются за счет благополучия простых армян сохранить за собой краденое золото.

Вообще, если сравнить, как ведут себя почти три недели азербайджанцы, и какое лицо показали всего за пару дней армянские националисты, нетрудно сделать определенные выводы. Напрасно господин Волков побоялся выйти к участникам акции 12 декабря. Не стоило бояться. Бояться надо не азербайджанцев, а как раз другую сторону, откуда звучат провокационные призывы, где планируют провокации и не осуществляют их только от страха. Нет, не перед миротворцами, а перед Азербайджанской армией, которая следит за происходящим.

Сепаратистская верхушка села в лужу. Никакой Волков не смог помочь, никакие сборища безработных и бомжей перед аэропортом в Ходжалы не произвели эффекта. Вывоз награбленного остановлен, добыча прекращена, и это главное, что следует знать армянам Карабаха об их надуманных кем-то особых правах. Есть Конституция Азербайджана. Это единственный документ, который имеет значение. И армянскому населению Карабахского региона стоит уже начинать к этому привыкать.